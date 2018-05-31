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В Литве задержали контрабанду белорусских сигарет на 900 тыс.евро

01.06.2018 16:33 — Разное | Интерфакс  
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Криминалисты литовской таможни на этой неделе обнаружили в поезде 300 тыс. пачек контрафактных сигарет.

Сигареты стоимостью около 900 тыс. евро были спрятаны в поезде, который вез из Беларуси древесно-стружечные плиты (ДСП). Тайники были оборудованы в плитах, сообщила в пятницу Криминальная служба таможни.

Во вторник примерно в 10 часов утра поезд, въехавший через железнодорожную станцию Кяна в Литву из Беларуи, таможенники проверили на Вильнюсском ж/д вокзале. Таможенники обратили внимание на несоответствие веса в контейнерах, которыми транспортировались ДСП.

Более тщательная проверка показала, что примерно в половине ДСП вырезаны полости, заполненные коробками белорусских сигарет. Криминальная служба таможни утверждает, что с такими тайниками для сигарет, которые они называют "гробами", таможенники уже сталкивались не раз.

В поезде обнаружено в общей сложности 300,5 тыс. пачек белорусских сигарет NZ Gold, Minsk 5 Superslims, Queen Menthol. Их стоимость с учетом обязательных к уплате налогов превышает 900 тыс. евро.

 
 
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Криминалисты литовской таможни на этой неделе обнаружили в поезде 300 тыс. пачек контрафактных сигарет. Сигареты стоимостью около 900 тыс. евро были спрятаны в...
 
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