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В Тбилиси возобновился митинг "против несправедливости"

01.06.2018 16:24 — Разное | Интерфакс  
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В Тбилиси у здания парламента возобновилась акция протеста граждан в поддержку отца убитого в декабре 2017 года старшеклассника, который считает, что прокуратура покрывает убийц его сына.

Накануне митингующие добились ухода в отставку Главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, а затем выдвинули требование по отставке правительства и назначения досрочных парламентских выборов.

В настоящее время число участников митинга составляет не более тысячи человек.

Выступая в пятницу на акции, отец убитого подростка Заза Саларидзе заявил, что продолжающийся протест не имеет никакого отношения к политическим партиям.

"Мы выступаем против несправедливости. Мы выступаем против произвола властей и сгнившей политической системы, которая должна рухнуть", - заявил З.Саларидзе.

На акции выступают родители, дети которых были убиты, но они не смогли найти справедливости в правоохранительных структурах и не смогли с помощью правосудия наказать убийц.

Ранее сообщалось, что оппозиционные партии Грузии в пятницу договорились, что не станут принимать участия в акции протеста в Тбилиси, организованной Зазой Саларидзе.

Тем временем Тбилисский городской суд в пятницу огласил резолюционную часть приговора в отношении двух задержанных старшеклассников, обвиняемых в совершении убийства и попытке совершения убийства в декабре 2017 года. Согласно решению суда, обвиняемые приговорены к 10 и 9 годам лишения свободы.

Это уголовное дело вызвало широкий резонанс в обществе и стало причиной начала накануне широкомасштабной акции протеста, организованной отцом одного из убитых Зазой Саларидзе, считающего, что в групповой драке между старшеклассниками двух тбилисских школ его сыну нанесли 12 колотых ран не задержанные, а сыновья высокопоставленных лиц, которых покрывает прокуратура. Накануне суд разделил предположение З.Саларидзе и не поддержал версию обвинения, что именно двое задержанных убили 16-летнего Давида Саларидзе. Суд признал их виновными в убийстве в этой массовой драке другого старшеклассника Левана Дадунашвили.

 
 
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В Тбилиси у здания парламента возобновилась акция протеста граждан в поддержку отца убитого в декабре 2017 года старшеклассника, который считает, что прокуратура...
 
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