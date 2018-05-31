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Лукашенко рассказал, что произойдет в случае конфликта интересов крупных держав

01.06.2018 16:39 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко рассказал, что произойдет в случае конфликта интересов крупных держав

фото: president.gov.by

На взгляд президента Беларуси, торговые и информационные войны, особенно между крупными державами, способны перерости в горячее столкновение, и «вот тогда будет жарко всем».

Общаясь с пограничниками и их семьями, Александр Лукашенко рассказал, что главная угроза миру представляется ему в столкновении интересов крупных держав, сообщили в президентской пресс-службе.

«Главное столкновение - это США с Китаем. Китайцы поднялись, они вышли в лидеры по многим направлениям. Естественно, американцы не хотят терять лидирующее положение и свой монополизм в мире. По этой линии происходит главное столкновение»,  - отметил  белорусский лидер.

И все эти столкновения, по словам Лукашенко, в чем-то проявляются, например, в ситуации в Донбассе или Сирии. Так, в Сирии «лоб в лоб стоят на позициях Россия, Иран и США».

Также происходят трения между Россией и США, Индией и Китаем. «Очень много проблем между Китаем и Вьетнамом по островам Спратли», - уточнил он. все эти столкновения, по словам Лукашенко, в чем-то проявляются, например, в ситуации в Донбассе или Сирии. Так, в Сирии «лоб в лоб стоят на позициях Россия, Иран и США».

Александр Лукашенко также вспомнил и про конфликт интересов между США и Евросоюзом в отношении поставок стали и алюминия, он в свою очередь отметил использование санкционной политики в решении тех или иных вопросов.

«Я боюсь, чтобы вот эти торговые и информационные войны не переросли где-то в горячее столкновение, особенно крупных держав, которые имеют определенные ядерные потенциалы. Вот тогда будет жарко всем», - заявил президент Беларуси.

 
 
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На взгляд президента Беларуси, торговые и информационные войны, особенно между крупными державами, способны перерости в горячее столкновение, и «вот тогда будет...
 
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