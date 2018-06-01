Внимание! В Могилев прибывает чтимая копия чудотворной Жировичской иконы Божией Матери

По благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Павла, в связи с 550-летием явления иконы Божией Матери “Жировичская”, чтимая копия этой святыни из Свято-Успенского Жировичского монастыря перевозится для поклонения по городам Беларуси.

В Могилев икона прибывает 2 июня. Встреча ее состоится в 12.00 в Буйничах около строящегося храма.

2 июня с 12.00 до 16.30 Жировичская икона будет переноситься пешим крестным ходом в Спасо-Преображенский кафедральный собор по маршруту:

Буйничи – ул.Челюскинцев — храм Царственных мучеников— пр.Пушкина — Спасо-Преображенский собор.

Встреча иконы в Спасо-Преображенском соборе в 16.30.

3 — 11 июня Жировичская икона Божией Матери будет открыта для доступа с 8.00 до 20.00 в Спасо-Преображенском соборе, после чего продолжит свой путь в другие епархии.

О Жировичской иконе Божией Матери

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