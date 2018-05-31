В субботу, 2 июня, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Несвижского районного Совета депутатов Валерием Михайловичем ЛАЗЮКОМ.
|
2 июня состоится «прямая линия» председателя Несвижского районного Совета депутатов
01.06.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 2 июня, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Несвижского районного Совета
|
Свежие газеты
Архив (Разное)