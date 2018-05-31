На следующей неделе личные приемы граждан проведут Л.И. Витко и О.А. Семенчук

5 июня, с 14.00 до 16.00, по адресу: ул. Советская, 1, Несвижский райисполком, 3 этаж, каб. 313, приём граждан проведет депутат Минского областного Совета депутатов, депутат Несвижского районного Совета депутатов Людмила Ивановна Витко.
6 июня, с 11.00 до 13.00, в Несвижском районном исполнительном комитете (каб. № 313) личный прием граждан и представителей юридических лиц проведет Олег Алексеевич СЕМЕНЧУК, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета.
Предварительная запись по телефону — 5-91-94.