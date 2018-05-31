В конкурсе профмастерства «Повар года-2018» победу одержала Екатерина Андриянова

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С целью улучшения здоровья детей путем совершенствования организации питания в учреждениях образования, повышения его качества и стимулирования подхода к организации питания в учреждениях общего среднего и дошкольного образования в Несвижском районе прошел районный конкурс профессионального мастерства «Повар года-2018».

Конкурс состоял из трех этапов. На 1 этапе организационным комитетом изучалось соблюдение санитарно-гигиенических норм в пищеблоках, складских помещениях, качество ведения нормативно-технологической и учётно-отчётной документации. Затем в ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа» состоялась проверка уровня теоретических знаний конкурсантов. Участие приняли 22 повара из 20 учреждений общего среднего и дошкольного образования. Конкурсанты участвовали в тестировании по вопросам организации питания в учреждениях образования, давали определение некоторым понятиям, связанным с технологией приготовления школьных блюд, решали задачи, также были включены вопросы охраны труда.

Во втором туре оценивалось состояние пищеблоков, рабочие места поваров, складские помещения, сервировка стола, организация приёма пищи учащимися.

По итогам конкурсных мероприятий определились пять финалистов: С.А. Кузьмич, повар дет-ского питания ГУО «Заозерский ясли-сад», Ж.А. Гуцанович, повар детского питания ГУО «Леоновичский детский сад», Т.Е. Сидоренко, шеф-повар ГУО «Средняя школа № 1 г. п. Городея», Е.Н. Дрозд, повар детского питания ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа», Е.И. Андриянова, повар детского питания ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа».

В финале конкурса, состоявшегося в средней школе № 4 г. Несвижа, его участникам предстояло проявить свое кулинарное мастерство в конкурсе «Приготовление блюд», который включал в себя приготовление комплексного школьного обеда с учетом калорийности, отвечающего физиологическим требованиям учащихся.

Свой опыт и мастерство участники продемонстрировали в конкурсе «Наш повар самый лучший!».

В заключительном конкурсе — домашнем задании «Поиск новых направлений в ассортименте блюд для школьного питания» — участники представляли холодную закуску и десерты для школьной столовой. На суд жюри были представлены настоящие шедевры. Среди них — торт «Кулинарная книга», тарталетки «Весеннее ассорти», фруктовый салат «Витаминный», фруктовый десерт «Здоровье», желе «Улыбка». Все домашние блюда были зрелищно представлены, оригинально оформлены и артистично поданы.

По итогам конкурса определились три победителя.

1 место заняла Екатерина Ивановна Андриянова, ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа»; 2-е —Татьяна Евгеньевна Сидоренко, шеф-повар ГУО «Средняя школа № 1 г. п. Городея»; третьей стала Жанна Александровна Гуцанович, повар детского питания ГУО «Леоновичский детский сад».

Все финалисты конкурса награждены Почетными грамотами отдела образования, спорта и туризма Несвиж-ского райисполкома и денежными сертификатами от районного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки.

Марина СКРЕБЕЦ,

методист учебно-методического кабинета отдела образования, спорта и туризма Несвижского райисполкома