Финляндия предлагает ЮНЕСКО включить сауну в список нематериального наследия

Финляндия выступила с предложением включить сауну (как явление) в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

С инициативой выступили Министерство образования и культуры страны, а также Музейное ведомство. Банные традиции страны Суоми планируется представить в специальной презентации для ЮНЕСКО в марте 2019 года.

Помимо сауны, Финляндия хочет добиться включения в упомянутый список музыкальной культуры общины Каустинен. Она известна виртуозными скрипачами. Скрипка присутствует даже на гербе этой общины.