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Финляндия предлагает ЮНЕСКО включить сауну в список нематериального наследия
Финляндия выступила с предложением включить сауну (как явление) в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.
С инициативой выступили Министерство образования и культуры страны, а также Музейное ведомство. Банные традиции страны Суоми планируется представить в специальной презентации для ЮНЕСКО в марте 2019 года.
Помимо сауны, Финляндия хочет добиться включения в упомянутый список музыкальной культуры общины Каустинен. Она известна виртуозными скрипачами. Скрипка присутствует даже на гербе этой общины.
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Финляндия выступила с предложением включить сауну (как явление) в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.
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