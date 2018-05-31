Президент посетил погранзаставу «Дивин» Пинского пограничного отряда



Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Брестскую область, во время которой ознакомился с обеспечением пограничной безопасности Беларуси. В Кобринском районе Глава государства посетил пограничную заставу «Дивин», которая находится в ведении Пинского пограничного отряда.

Пограничная застава «Дивин» введена в эксплуатацию в мае 2017 года. Она представляет собой современный высокотехнологичный комплекс, включающий в себя систему жизнеобеспечения, новейшие образцы технических средств охраны границы, автомобильной техники. Погранзастава охраняет участок госграницы с Украиной протяженностью более 30 км. На участке ответственности находится 8 населенных пунктов.

Президенту доложили об обстановке на Государственной границе Беларуси, принимаемых мерах по ее охране, использованию сил и средств для выполнения стоящих перед органами пограничной службы задач. Отдельно Александр Лукашенко коснулся ситуации на восточном направлении.