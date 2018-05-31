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Президент посетил погранзаставу «Дивин» Пинского пограничного отряда
01.06.2018 — Разное | Полесская правда
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Пограничная застава «Дивин» введена в эксплуатацию в мае 2017 года. Она представляет собой современный высокотехнологичный комплекс, включающий в себя систему жизнеобеспечения, новейшие образцы технических средств охраны границы, автомобильной техники. Погранзастава охраняет участок госграницы с Украиной протяженностью более 30 км. На участке ответственности находится 8 населенных пунктов.
Президенту доложили об обстановке на Государственной границе Беларуси, принимаемых мерах по ее охране, использованию сил и средств для выполнения стоящих перед органами пограничной службы задач. Отдельно Александр Лукашенко коснулся ситуации на восточном направлении.
По информации
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