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Президент посетил погранзаставу «Дивин» Пинского пограничного отряда

01.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Президент посетил погранзаставу «Дивин» Пинского пограничного отряда
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Брестскую область, во время которой ознакомился с обеспечением пограничной безопасности Беларуси. В Кобринском районе Глава государства посетил пограничную заставу «Дивин», которая находится в ведении Пинского пограничного отряда.

Пограничная застава «Дивин» введена в эксплуатацию в мае 2017 года. Она представляет собой современный высокотехнологичный комплекс, включающий в себя систему жизнеобеспечения, новейшие образцы технических средств охраны границы, автомобильной техники. Погранзастава охраняет участок госграницы с Украиной протяженностью более 30 км. На участке ответственности находится 8 населенных пунктов.

Президенту доложили об обстановке на Государственной границе Беларуси, принимаемых мерах по ее охране, использованию сил и средств для выполнения стоящих перед органами пограничной службы задач. Отдельно Александр Лукашенко коснулся ситуации на восточном направлении.

По информации БелТА.

 
 
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