Николай Валуев: «Дай вам Бог преуспевать и дальше!»



Очередное заседание комиссии Парламентского собрания Союзного государства по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий прошло на Хойникщине.











В работе комиссии приняли участие председатель Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Галина Филлипович, представители Минздрава, МЧС Беларуси и России, Минфинов двух стран, а также Минлесхоза, Министерства сельского хозяйства, Гомельского облисполкома.























Но, пожалуй, самым заметным представителем делегации стал российский боксёр-тяжеловес, а по совместительству депутат Госдумы и экологический активист Николай Валуев. Самые смелые хойничане то и дело просили сфотографировать их со знаменитостью, остальные депутаты на популярность коллеги смотрели с улыбкой. Забегая вперёд, отмечу, что Николай Сергеевич, несмотря на свои выдающиеся физические данные, устрашающие прозвища «Русский гигант», «Зверь с Востока», «Коля-кувалда», оказался очень добродушным, общительным, с прекрасным чувством юмора и даже немного сентиментальным мужчиной. Тронуло, когда на конеферме в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, Николай снимал видео для своей дочери, которая увлекается конным спортом. По его признанию, лошади занимают львиную долю её мыслей. Она их рисует, просит покупать различные игрушки, лошадей.





























Экскурсия парламентариев началась с посещения завода железобетонных изделий, на котором в 2014 году были проведены масштабная модернизация и техническое переоснащение (в 2016 году предприятие в качестве филиала вошло в состав Мозырского ДСК). От генерального директора комбината Александра Соболева гости узнали, как в современных условиях можно строить быстро, качественно, а главное дёшево, понаблюдали за процессом укладки бетонной смеси на стендовую линию по производству плит перекрытия.























На ППУ ОАО «Милкавита» делегация ознакомилась с организацией радиационного контроля, продегустировала производимую продукцию. Особенно по вкусу пришлись элитные сыры (аналоги пармезана и грюйера), йогурты, глазированные сырки, ряженка, молоко.





Затем участники мероприятия возложили ярко-красные гвоздики к памятнику Скорби, тем самым отдав дань уважения жителям региона, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.











Конечным пунктом экскурсионной программы стал Полесский государственный радиационно-экологический заповедник – посетили экспериментальную пчелопасеку, где гостей угостили мёдом в сотах, конеферму и музей. В книге отзывов последнего Николай Валуев оставил запись, где отметил важность и пользу работы сотрудников заповедника на благо экологии.

















На заседании комиссии Парламентского собрания Союзные депутаты обменялись мыслями по поводу концепции новой программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской беды. И хотя сегодня и здесь сокращено финансирование, на чернобыльские проекты в ближайшие годы из союзного бюджета планируется выделить около 900 миллионов российских рублей. Как отметила председатель комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Галина Филиппович, если ранее говорилось о ликвидации последствий, то в новой программе предлагается обсудить иной уровень сотрудничества, направленный на возвращение пострадавших территорий к полноценной жизни.

Елена СМУСЕНОК.

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