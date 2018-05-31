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19 мая на стадионе ДЮСШ г. Березы прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры, спорта и туризма

01.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Слова поздравления звучали и в адрес заслуженных спортсменов и тренеров, и ветеранов физической культуры, и молодых спортивных надежд Березовщины. Об этом в своих выступлениях говорили начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Татьяна Бренько, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Голуб, председатель Березовского районного объединения профсоюзов Вероника Резько, главный специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома, отвечающий за развитие спорта и туризма, Евгений Тарасюк.

Грамоты, благодарственные письма, спортивные сувениры от газеты «Маяк» надеждам спорта Березовщины со слоганом «Прославь малую родину», концертные номера – атмосфера праздника ощущалась во всем. И заявленная программа с показательными выступлениями и соревнованиями была выполнена в полном объеме.

19 мая на стадионе ДЮСШ г. Березы прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры, спорта и туризма
Председатель Березовского районного объединения профсоюзов Вероника Резько и тренер по теннису ДЮСШ г. Березы Владимир Юркевич.

Из спортивных результатов хотелось бы отметить победу березовских футболистов 2002–2003 гг. р. в юношеском первенстве над сверстниками из г. Слонима – 4:0, а также уверенную победу волейболистов «Березакерамики» в финале чемпионата района по волейболу.

А завтра, 27 мая, стартует чемпионат Брестской области по футболу 2018 года, где Березовщину будет представлять ФСК «Кречет».

На титульном фото публикации: начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Татьяна Бренько награждает директора СДЮШОР г. Белоозерска Александра Давиденко.

Фото Дмитрия МУЗЫКИ.

 
 
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Слова поздравления звучали и в адрес заслуженных спортсменов и тренеров, и ветеранов физической культуры, и молодых спортивных надежд Березовщины.
 
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