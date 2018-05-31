ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где можно отдохнуть ребятам?

01.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

 Где можно отдохнуть ребятам?

С 4 по 27 июня 2018 года в Свислочском районе работают 8 детских оздоровительных лагерей, в которых отдохнут 180 ребят.

В летний период 2018 года все детские оздоровительные лагеря района с дневным пребыванием будут профильными. Профили лагерей определены с учётом интересов учащихся и проектов, которые реализуются в учреждениях образования. В рамках краеведческого профиля будут работать лагеря на базах СШ №3 г.Свислочь и Порозовской СШ, эколого-биологического – лагеря на базах Новодворской СШ Свислочского района и Корнадского детского сада-базовой школы, экономического – лагерь на базе Хоневичского детского сада-средней школы.

Организована работа лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием. Учащиеся гимназии №1 г.Свислочь будут работать в СХФ «Ханчицы» Гродненской табачной фабрики «Неман», СШ №2 г.Свислочь – в УСП «Совхоз Вердомичи», Новодворской СШ Свислочского района – в УСП «Новый Двор-Агро».
Отдел образования, спорта и туризма Свислочского райисполкома.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 4 по 27 июня 2018 года в Свислочском районе работают 8 детских оздоровительных лагерей, в которых отдохнут 180 ребят.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александра Саснович вышла в 1/8 финала парного разряда "Ролан Гаррос"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика