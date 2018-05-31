 Где можно отдохнуть ребятам?





С 4 по 27 июня 2018 года в Свислочском районе работают 8 детских оздоровительных лагерей, в которых отдохнут 180 ребят.



В летний период 2018 года все детские оздоровительные лагеря района с дневным пребыванием будут профильными. Профили лагерей определены с учётом интересов учащихся и проектов, которые реализуются в учреждениях образования. В рамках краеведческого профиля будут работать лагеря на базах СШ №3 г.Свислочь и Порозовской СШ, эколого-биологического – лагеря на базах Новодворской СШ Свислочского района и Корнадского детского сада-базовой школы, экономического – лагерь на базе Хоневичского детского сада-средней школы.



Организована работа лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием. Учащиеся гимназии №1 г.Свислочь будут работать в СХФ «Ханчицы» Гродненской табачной фабрики «Неман», СШ №2 г.Свислочь – в УСП «Совхоз Вердомичи», Новодворской СШ Свислочского района – в УСП «Новый Двор-Агро».

Отдел образования, спорта и туризма Свислочского райисполкома.