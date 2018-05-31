Школа, школа, до свидания!





Позади остался еще один учебный год, год радости, открытий, побед, тревог… Для каждого он стал уже личной историей. А для 133-х выпускников 11-х классов последний звонок – самое трепетное и волнующее событие, которое ознаменует начало нового пути, пути во взрослую жизнь.

Поздравить учащихся Корнадского ДС БШ прибыли председатель райисполкома Владимир Онищик, начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Людмила Буяк, педагоги и родители. Для восьми выпускников – это не просто последний звонок, это последние счастливые дни, проведенные в стенах родной школы, это новый этап в жизни. Впереди ребят еще ждут выпускные экзамены. Для самых юных учащихся – это каникулы, это новые впечатления и открытия.



Владимир Онищик поздравил ребят с окончанием учебного года, пожелал яркого и безопасного лета, а выпускникам хорошей сдачи экзаменов. Владимир Сергеевич отметил высокий районный рейтинг школы среди учреждений образования в группе «сельские школы» – 2-е место. Учащиеся достойно представляли учреждение в 2017–2018 учебном году на районных (33 диплома), областных и республиканских уровнях (7 дипломов). В конце своего выступления глава района вручил первоклассникам подарки – футбольные мячи.













Людмила Буяк подчеркнула, что сельские дети не уступают городским по числу наград. И этот день не стал исключением. Ирина Лашкевич, учащаяся 6 класса, награждена грамотой и подарком за 1-е место в конкурсе «Спасатели глазами детей». Дипломом І степени отмечена Диана Новощик – победительница районной олимпиады по трудовому обучению. Никита Лысевич получил сразу несколько наград и подарков: Диплом ІІІ степени за участие в интернет-конкурсе «Гродненская мышь – 2018», Диплом за участие в поэтическом районном конкурсе «Счастье жить в мирной стране!»; грамоту за высокие достижения в учебе, победы в творческих конкурсах, олимпиадах, результативное участие в исследовательской работе – от директора школы Натальи Рябцевой.



















Напутственные слова выпускникам сказали первый учитель Елена Жалоба, классный руководитель Ольга Лысевич и родители.

С нотками светлой грусти и детской радости закончился еще один учебный год.

Торжественно проходила линейка, посвященная окончанию учебного года, в гимназии № 1 имени К. Калиновского г. Свислочи. По доброй традиции разделить с учителями, родителями и ребятами волнительность момента пришли почетные гости: председатель районного Совета депутатов Виктор Субботка, специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Галина Жаркевич, заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению РОЧС Сергей Ковалевский, председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Татьяна Гжещик, главный редактор УРГ «Свiслацкая газета» Ольга Бубенчик.



























Позади уроки, контрольные работы и диктанты, параграфы и темы, подсчитаны баллы успеваемости, выведены итоговые оценки. Как отметила директор гимназии Светлана Гирей, 42 учащихся учреждения образования окончили год с отличием и примерным поведением. По результатам различных конкурсов и олимпиад имена 20 педагогов и 10 учащихся будут занесены на гимназическую Доску почета. Среди них и двое нынешних выпускников – Анастасия Ковальчук и Антон Васильчук.



16 одиннадцатиклассников, уходящих за школьный порог во взрослую жизнь, – главные герои торжественного мероприятия. Смешанные чувства – грусть и радость – на лицах юношей и девушек и их классного руководителя Инны Севостьян. Ностальгия по пролетевшим школьным годам, прощальные слова и танец, яркие букеты, улетевшие в небо разноцветные шары… Все это трогало до слез. Поддержать своих старших друзей вышли первоклассники. По-отечески тепло от имени родителей напутствовал выпускников Юрий Васильчук.









Приятным моментом школьной линейки стало чествование призеров предметных олимпиад – учащихся 4–9 классов, авторов лучших работ, представленных на республиканский конкурс «Спасатели глазами детей». Районная организация Белорусского фонда мира вручила дипломы и подарки призеру районного этапа республиканского поэтического конкурса «Счастье жить в мирной стране!» Ангелине Толканице (6 класс) и Никите Савко (8 класс), творческое оформление работы которого отметило жюри. В рамках линейки также состоялось награждение победителя фотоконкурса редакции районной газеты «Самый классный класс». Такое звание путем онлайн-голосования завоевали гимназисты-шестиклассники (классный руководитель Елена Супрун). Ребятам достались грамота и большой торт с символической надписью.





Переливисто прозвучал последний школьный звонок – и все мальчишки и девчонки в приподнятом настроении с залитого солнечным светом школьного двора шагнули в лето.



Школьники, родители и педагоги начали собираться у средней школы № 3 г. Свислочи задолго до начала торжественной линейки. В этом году последний звонок для учащихся школы ознаменовал не только начало долгожданных каникул, но и старт нового этапа жизни. Поддержать ребят пришли их родные и близкие. С особым волнением они внимательно следили за происходящим.























Торжественная церемония началась с традиционного ритуала – поднятия Государственного флага Республики Беларусь. Почетную миссию доверили неоднократной победительнице районных и областных соревнований по легкой атлетике и пожарно-спасательному спорту Валерии Свистун и победителю международного конкурса видеороликов «Комфортная среда для здоровья и развития» Кириллу Бородичу.



Об успехах учебного заведения рассказала директор школы Ирина Зубель:

– Школьный год выдался очень интересным и насыщенным. Ребята показали хорошие результаты в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Благодаря энтузиазму и таланту учеников, поддержке педагогов и участию родителей наша школа занимает достойное место среди учреждений образования района. Впереди лето – пора отдыха, открытий, время изучения своей малой родины. Пусть это время будет ярким и незабываемым!



Отдельное внимание директор уделила выпускникам. Тридцать талантливых и успешных юношей и девушек оканчивают школу в этом году. Среди них – семь претендентов на медаль. Организаторы и исследователи, неоднократные победители и призеры, дипломанты и лауреаты различных конкурсов, олимпиад, соревнований и слетов – перечисление всех достижений подопечных классного руководителя Инны Гончарук занимает много времени. Об успешности класса говорит тот факт, что из троих выпускников нашего района, приглашенных на Республиканскую торжественную линейку, двое – Владимир Белый и Илья Песняк – учащиеся третьей школы. Ирина Евгеньевна пожелала юношам и девушкам успешной сдачи экзаменов и централизованного тестирования. «Вы – наша гордость! Я уверена, что мы еще не раз услышим про ваши успехи», – подчеркнула директор.



С важным событием школьников также поздравили заместитель председателя райисполкома Юрий Куликов, главный специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Наталья Кухарчик, заместитель начальника таможенного поста «Волковыск» Сергей Матушко и другие.

Последний звонок – праздник подведения итогов. Средней школе № 3 есть кем и чем гордиться. Ученикам, добившимся успехов в учебе и спорте, вручили награды.



Цветы любимым учителям, мелодичный звон символического колокольчика – праздник получился действительно трогательным.









Снежана ЖУРНЕВИЧ, Наталья ТУРКО, Игорь БОЯРКИН.

Фото Снежана ЖУРНЕВИЧ, Наталья ТУРКО, Игорь БОЯРКИНА.