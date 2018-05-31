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Школа, школа, до свидания!

01.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Школа, школа, до свидания!

Позади остался еще один учебный год, год радости, открытий, побед, тревог… Для каждого он стал уже личной историей. А для 133-х выпускников 11-х классов последний звонок – самое трепетное и волнующее событие, которое ознаменует начало нового пути, пути во взрослую жизнь.

 

Поздравить учащихся Корнадского ДС БШ прибыли председатель райисполкома Владимир Онищик, начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Людмила Буяк, педагоги и родители. Для восьми выпускников – это не просто последний звонок, это последние счастливые дни, проведенные в стенах родной школы, это новый этап в жизни. Впереди ребят еще ждут выпускные экзамены. Для самых юных учащихся – это каникулы, это новые впечатления и открытия.


Владимир Онищик поздравил ребят с окончанием учебного года, пожелал яркого и безопасного лета, а выпускникам хорошей сдачи экзаменов. Владимир Сергеевич отметил высокий районный рейтинг школы среди учреждений образования в группе «сельские школы» – 2-е место. Учащиеся достойно представляли учреждение в 2017–2018 учебном году на районных (33 диплома), областных и республиканских уровнях (7 дипломов). В конце своего выступления глава района вручил первоклассникам подарки – футбольные мячи.

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 

Людмила Буяк подчеркнула, что сельские дети не уступают городским по числу наград. И этот день не стал исключением. Ирина Лашкевич, учащаяся 6 класса, награждена грамотой и подарком за 1-е место в конкурсе «Спасатели глазами детей». Дипломом І степени отмечена Диана Новощик – победительница районной олимпиады по трудовому обучению. Никита Лысевич получил сразу несколько наград и подарков: Диплом ІІІ степени за участие в интернет-конкурсе «Гродненская мышь – 2018», Диплом за участие в поэтическом районном конкурсе «Счастье жить в мирной стране!»; грамоту за высокие достижения в учебе, победы в творческих конкурсах, олимпиадах, результативное участие в исследовательской работе – от директора школы Натальи Рябцевой.

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 
Напутственные слова выпускникам сказали первый учитель Елена Жалоба, классный руководитель Ольга Лысевич и родители.
С нотками светлой грусти и детской радости закончился еще один учебный год.

 

Торжественно проходила линейка, посвященная окончанию учебного года, в гимназии № 1 имени К. Калиновского г. Свислочи. По доброй традиции разделить с учителями, родителями и ребятами волнительность момента пришли почетные гости: председатель районного Совета депутатов Виктор Субботка, специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Галина Жаркевич, заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению РОЧС Сергей Ковалевский, председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Татьяна Гжещик, главный редактор УРГ «Свiслацкая газета» Ольга Бубенчик.

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 


Позади уроки, контрольные работы и диктанты, параграфы и темы, подсчитаны баллы успеваемости, выведены итоговые оценки. Как отметила директор гимназии Светлана Гирей, 42 учащихся учреждения образования окончили год с отличием и примерным поведением. По результатам различных конкурсов и олимпиад имена 20 педагогов и 10 учащихся будут занесены на гимназическую Доску почета. Среди них и двое нынешних выпускников – Анастасия Ковальчук и Антон Васильчук.


16 одиннадцатиклассников, уходящих за школьный порог во взрослую жизнь, – главные герои торжественного мероприятия. Смешанные чувства – грусть и радость – на лицах юношей и девушек и их классного руководителя Инны Севостьян. Ностальгия по пролетевшим школьным годам, прощальные слова и танец, яркие букеты, улетевшие в небо разноцветные шары… Все это трогало до слез. Поддержать своих старших друзей вышли первоклассники. По-отечески тепло от имени родителей напутствовал выпускников Юрий Васильчук.

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 

Приятным моментом школьной линейки стало чествование призеров предметных олимпиад – учащихся 4–9 классов, авторов лучших работ, представленных на республиканский конкурс «Спасатели глазами детей». Районная организация Белорусского фонда мира вручила дипломы и подарки призеру районного этапа республиканского поэтического конкурса «Счастье жить в мирной стране!» Ангелине Толканице (6 класс) и Никите Савко (8 класс), творческое оформление работы которого отметило жюри. В рамках линейки также состоялось награждение победителя фотоконкурса редакции районной газеты «Самый классный класс». Такое звание путем онлайн-голосования завоевали гимназисты-шестиклассники (классный руководитель Елена Супрун). Ребятам достались грамота и большой торт с символической надписью.

 

Школа, школа, до свидания!

 

Переливисто прозвучал последний школьный звонок – и все мальчишки и девчонки в приподнятом настроении с залитого солнечным светом школьного двора шагнули в лето.


Школьники, родители и педагоги начали собираться у средней школы № 3 г. Свислочи задолго до начала торжественной линейки. В этом году последний звонок для учащихся школы ознаменовал не только начало долгожданных каникул, но и старт нового этапа жизни. Поддержать ребят пришли их родные и близкие. С особым волнением они внимательно следили за происходящим.

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 


Торжественная церемония началась с традиционного ритуала – поднятия Государственного флага Республики Беларусь. Почетную миссию доверили неоднократной победительнице районных и областных соревнований по легкой атлетике и пожарно-спасательному спорту Валерии Свистун и победителю международного конкурса видеороликов «Комфортная среда для здоровья и развития» Кириллу Бородичу.


Об успехах учебного заведения рассказала директор школы Ирина Зубель:
Школьный год выдался очень интересным и насыщенным. Ребята показали хорошие результаты в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Благодаря энтузиазму и таланту учеников, поддержке педагогов и участию родителей наша школа занимает достойное место среди учреждений образования района. Впереди лето – пора отдыха, открытий, время изучения своей малой родины. Пусть это время будет ярким и незабываемым!


Отдельное внимание директор уделила выпускникам. Тридцать талантливых и успешных юношей и девушек оканчивают школу в этом году.  Среди них – семь претендентов  на медаль. Организаторы и исследователи, неоднократные победители и призеры, дипломанты и лауреаты различных конкурсов, олимпиад, соревнований и слетов – перечисление всех достижений подопечных классного руководителя Инны Гончарук занимает много времени. Об успешности класса говорит тот факт, что из троих выпускников нашего района, приглашенных на Республиканскую торжественную линейку, двое – Владимир Белый и Илья Песняк – учащиеся третьей школы. Ирина Евгеньевна пожелала юношам и девушкам успешной сдачи экзаменов и централизованного тестирования. «Вы – наша гордость! Я уверена, что мы еще не раз услышим про ваши успехи», – подчеркнула директор.


С важным событием школьников также поздравили заместитель председателя райисполкома Юрий Куликов, главный специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Наталья Кухарчик, заместитель начальника таможенного поста «Волковыск» Сергей Матушко и другие.
Последний звонок – праздник подведения итогов. Средней школе № 3 есть кем и чем гордиться. Ученикам, добившимся успехов в учебе и спорте, вручили награды.


Цветы любимым учителям, мелодичный звон символического колокольчика – праздник получился действительно трогательным.

Школа, школа, до свидания!

 

Школа, школа, до свидания!

 

Снежана ЖУРНЕВИЧ, Наталья ТУРКО, Игорь БОЯРКИН.

Фото Снежана ЖУРНЕВИЧ, Наталья ТУРКО, Игорь БОЯРКИНА.

 
 
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Позади остался еще один учебный год, год радости, открытий, побед, тревог… Для каждого он стал уже личной историей. А для 133-х выпускников 11-х классов последний...
 
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