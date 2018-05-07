Поздравление с Днем мелиоратора

Уважаемые работники и ветераны мелиоративной отрасли района!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем мелиоратора!

Вы были и остаетесь надежными партнерами аграриев в решении вопросов по увеличению сельскохозяйственных угодий и улучшению плодородия почвы. На ваших плечах лежит огромная ответственность за своевременное и качественное выполнение комплекса работ по наведению должного порядка на земле.

Уверены, что, опираясь на традиции и опыт предшественников в сочетании с современными технологиями, вы и далее будете вносить существенный вклад в успешное развитие сельского хозяйства Шарковщинского района.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения намеченных планов и начинаний на благо страны и родного края.