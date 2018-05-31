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Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин

01.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружинВ мае на базе средней школы № 1 были проведены традиционные районные соревнования санитарных дружин.

Основной целью мероприятия была проверка готовности формирований гражданской обороны нашего района к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

Задачи сандружин серьезные — оказание первой медицинской помощи при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах, умение действовать в составе подразделений гражданской обороны и другое. Следовательно, в обучении и подготовке сандружин участвуют работники учреждений здравоохранения, отдела по чрезвычайным ситуациям, районного центра гигиены и эпидемиологии. Они же выступают в роли судей на соревнованиях.

Районный конкурс проводился в четыре этапа. Во время первого жюри оценивало технику пользования противогазом на скорость и комплектацию санитарных сумок.

На втором этапе санитарные дружины работали в «очагах химического и инфекционного поражения», а судьи проверяли способность членов команды сориентироваться и провести необходимые санитарные мероприятия.

В «очаге комбинированного поражения» накладывали жгуты и повязки пострадавшим.

Сандружины продемонстрировали слаженность действий, знания и умение действовать в экстремальных ситуациях. Их оценивали, давали полезные советы, а иногда и восполняли пробелы в знаниях представители центральной районной больницы, отдела по чрезвычайным ситуациям.

По итогам соревнования лучшей санитарной дружиной стала команда УКП ЖКХ, которая представит наш район на областном этапе.

В конце мероприятия старший инженер РОЧС Иван Пальчех поблагодарил команды за участие, а также пожелал участникам максимально проявить свои теоретические и практические знания и умения в следующем году. Он также выразил благодарность директору средней школы № 1 Сергею Рафаиловичу Ганебному за подготовку места для проведения мероприятия.

К слову, во время проведения соревнований санитарных дружин в рамках акции «Летний патруль» старший инспектор ГИМС В. К. Скурьят провел разъяснительную беседу со сводным отрядом БРСМ по спасению на водах о первой медицинской помощи утопающему и подробно разъяснил, что нужно делать, если кто-то тонет.

Елена АНАНИЧ.

Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин

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