Команда УКП ЖКХ стала победителем районных соревнований санитарных дружин

В мае на базе средней школы № 1 были проведены традиционные районные соревнования санитарных дружин.

Основной целью мероприятия была проверка готовности формирований гражданской обороны нашего района к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

Задачи сандружин серьезные — оказание первой медицинской помощи при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах, умение действовать в составе подразделений гражданской обороны и другое. Следовательно, в обучении и подготовке сандружин участвуют работники учреждений здравоохранения, отдела по чрезвычайным ситуациям, районного центра гигиены и эпидемиологии. Они же выступают в роли судей на соревнованиях.

Районный конкурс проводился в четыре этапа. Во время первого жюри оценивало технику пользования противогазом на скорость и комплектацию санитарных сумок.

На втором этапе санитарные дружины работали в «очагах химического и инфекционного поражения», а судьи проверяли способность членов команды сориентироваться и провести необходимые санитарные мероприятия.

В «очаге комбинированного поражения» накладывали жгуты и повязки пострадавшим.

Сандружины продемонстрировали слаженность действий, знания и умение действовать в экстремальных ситуациях. Их оценивали, давали полезные советы, а иногда и восполняли пробелы в знаниях представители центральной районной больницы, отдела по чрезвычайным ситуациям.

По итогам соревнования лучшей санитарной дружиной стала команда УКП ЖКХ, которая представит наш район на областном этапе.

В конце мероприятия старший инженер РОЧС Иван Пальчех поблагодарил команды за участие, а также пожелал участникам максимально проявить свои теоретические и практические знания и умения в следующем году. Он также выразил благодарность директору средней школы № 1 Сергею Рафаиловичу Ганебному за подготовку места для проведения мероприятия.

К слову, во время проведения соревнований санитарных дружин в рамках акции «Летний патруль» старший инспектор ГИМС В. К. Скурьят провел разъяснительную беседу со сводным отрядом БРСМ по спасению на водах о первой медицинской помощи утопающему и подробно разъяснил, что нужно делать, если кто-то тонет.

Елена АНАНИЧ.