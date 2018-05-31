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Пусть счастливы будут все дети на свете

01.06.2018 — Разное | Ивьевский край  
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1 июня – это не только первый день лета, но и светлый радостный праздник – Международный день защиты детей. Так, в пятницу на набережной городского пруда Ивье развернулся массовый Праздник детства, подготовленный работниками Ивьевского центра культуры и досуга, в котором приняли участие  не только руководящие органы, но и сказочные персонажи, дети, порадовавшие всех присутствующих своим творчеством.

Пусть счастливы будут все дети на свете

«Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми: беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей, пусть внимание к маленьким людям и их проблемам принесет свои плоды в виде счастливых судеб и благодарности, а небо над головой всегда будет мирным и каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек», - поздравил всех участников мероприятия с праздником председатель районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько.

В празднике приняла участие и главный специалист по охране прав детства Отдела образования Ивьевского райиспокома Инна Францевна Васюкевич. Она поздравила всех с праздником, а также вручила грамоты и подарки самым активным, инициативным и творческим мальчикам и девочкам.

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4151-pust-schastlivy-budut-vse-deti-na-svete.html#sigProIdb14bb6cf3c

Взрослые и дети радовались солнечной погоде, слушали веселые песни и активно участвовали в многочисленных играх и конкурсах, также была организована анимация.

Стоит отметить, что День защиты детей – не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

П. Подберезная.

 
 
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1 июня – это не только первый день лета, но и светлый радостный праздник – Международный день защиты детей. Так, в пятницу на набережной городского пруда Ивье...
 
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