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Хищные животные сбежали из зоопарка в Германии
Два льва, два тигра и ягуар заставили здорово понервничать сотрудников одного из зоопарков на западе Германии.
ЧП произошло в коммуне Люнебах федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Животные вырвались на свободу благодаря наводнению, которое в последние дни вызвало много проблем в этом регионе. В зоопарке мощный поток воды разрушил часть ограды, что и вызволило хищников.
Львов, тигров и ягуара обнаружили довольно быстро с помощью дрона. Сотрудники зоопарка вкололи им снотворное и вернули в вольеры.
Также сообщалось о сбежавшем медведе, которого пришлось застрелить.
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Два льва, два тигра и ягуар заставили здорово понервничать сотрудников одного из зоопарков на западе Германии.
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