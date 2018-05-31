Хищные животные сбежали из зоопарка в Германии

Два льва, два тигра и ягуар заставили здорово понервничать сотрудников одного из зоопарков на западе Германии.

ЧП произошло в коммуне Люнебах федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Животные вырвались на свободу благодаря наводнению, которое в последние дни вызвало много проблем в этом регионе. В зоопарке мощный поток воды разрушил часть ограды, что и вызволило хищников.

Львов, тигров и ягуара обнаружили довольно быстро с помощью дрона. Сотрудники зоопарка вкололи им снотворное и вернули в вольеры.

Также сообщалось о сбежавшем медведе, которого пришлось застрелить.