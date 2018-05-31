В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудники прокуратуры подарили праздник воспитанникам Брестского городского социально-педагогического центра Директор ГУО "Социально-педагогический центр города Бреста" Ольга Федорук рассказала, что в учреждении образования находятся дети из областного центра, а...

рассказала, что в учреждении образования находятся дети из областного центра, а также из Брестского и Жабинковского районов:Сотрудники прокуратуры ознакомились с условиями, созданными для воспитанников социально-педагогического центра, поучаствовали в творческих кружках, вспомнили свое детство. Старший помощник прокурора Брестской области Ирина Страпко считает, что такие акции много значат для ребятишек, которые заботу и внимание взрослых воспринимают особо: