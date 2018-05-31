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Сотрудники прокуратуры подарили праздник воспитанникам Брестского городского социально-педагогического центра

01.06.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Директор ГУО "Социально-педагогический центр города Бреста" Ольга Федорук рассказала, что в учреждении образования находятся дети из областного центра, а также из Брестского и Жабинковского районов:

— Одна из главных наших целей — реабилитация детей, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в защите государства. И очень символично, что такая замечательная акция проходит в Международный день защиты детей.




Сотрудники прокуратуры ознакомились с условиями, созданными для воспитанников социально-педагогического центра, поучаствовали в творческих кружках, вспомнили свое детство. Старший помощник прокурора Брестской области Ирина Страпко считает, что такие акции много значат для ребятишек, которые заботу и внимание взрослых воспринимают особо:

— Подарить малышам счастливые минуты нам было очень приятно. В таких теплых встречах будем участвовать и впредь.


 
Теги: Брест
 
 
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Директор ГУО "Социально-педагогический центр города Бреста" Ольга Федорук рассказала, что в учреждении образования находятся дети из областного центра, а...
 
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