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Сотрудники прокуратуры подарили праздник воспитанникам Брестского городского социально-педагогического центра
01.06.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня
Директор ГУО "Социально-педагогический центр города Бреста" Ольга Федорук рассказала, что в учреждении образования находятся дети из областного центра, а также из Брестского и Жабинковского районов:
— Одна из главных наших целей — реабилитация детей, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в защите государства. И очень символично, что такая замечательная акция проходит в Международный день защиты детей.
Сотрудники прокуратуры ознакомились с условиями, созданными для воспитанников социально-педагогического центра, поучаствовали в творческих кружках, вспомнили свое детство. Старший помощник прокурора Брестской области Ирина Страпко считает, что такие акции много значат для ребятишек, которые заботу и внимание взрослых воспринимают особо:
— Подарить малышам счастливые минуты нам было очень приятно. В таких теплых встречах будем участвовать и впредь.
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Сотрудники прокуратуры подарили праздник воспитанникам Брестского городского социально-педагогического центра
Директор ГУО "Социально-педагогический центр города Бреста" Ольга Федорук рассказала, что в учреждении образования находятся дети из областного центра, а...
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