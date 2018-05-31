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Следователи приступили к осмотру места пожара в Миорах
01.06.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня
Для этого привлечена передвижная криминалистическая лаборатория УСК по Витебской области.
По словам официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой, установлено, что сообщение о возгорании крыши ФОКа на улице Коммунистической поступило около 8 часов 50 минут. Оперативно прибывшим нарядам МЧС удалось ликвидировать пожар, разобрать конструкции и обеспечить безопасность работы следственной группы. По данным МЧС, пожар полностью был ликвидирован в 12.06.
Следователи устанавливают обстоятельства пожара, проводят опрос свидетелей, совместно с экспертами УГКСЭ по Витебской области фиксируют и осматривают вещественные доказательства на месте происшествия.
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