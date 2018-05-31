В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следователи приступили к осмотру места пожара в Миорах ...

Для этого привлечена передвижная криминалистическая лаборатория УСК по Витебской области.По словам, установлено, что сообщение о возгорании крыши ФОКа на улице Коммунистической поступило около 8 часов 50 минут. Оперативно прибывшим нарядам МЧС удалось ликвидировать пожар, разобрать конструкции и обеспечить безопасность работы следственной группы. По данным МЧС, пожар полностью был ликвидирован в 12.06.Следователи устанавливают обстоятельства пожара, проводят опрос свидетелей, совместно с экспертами УГКСЭ по Витебской области фиксируют и осматривают вещественные доказательства на месте происшествия.Фото: