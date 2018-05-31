В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александра Саснович вышла в 1/8 финала парного разряда Roland Garros В поединке 1/16 финала белорусско-китайский дуэт в тяжелейшей борьбе сломил сопротивление украинско-австралийской пары Надежда Киченок / Анастасия Родионова...

В поединке 1/16 финала белорусско-китайский дуэт в тяжелейшей борьбе сломил сопротивление украинско-австралийской пары Надежда Киченок / Анастасия Родионова в трех партиях — 6:4, 1:6, 6:4.Букмекеры видели шансы на успех наших соперниц более предпочтительными. Однако Александра Саснович и Дуань Инъин показали, что их зря недооценивали. Действовали цепко, настырно, изобретательно — и отпраздновали победу.Соперницы белорусско-китайского дуэта по матчу третьего круга парных соревнований Roland Garros определятся в матче Анастасия Павлюченкова / Саманта Стосур — Андреа Главачкова / Барбора Стрыцова. Эта встреча запланирована на завтра, 2 июня.