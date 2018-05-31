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Александра Саснович вышла в 1/8 финала парного разряда Roland Garros
01.06.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня
В поединке 1/16 финала белорусско-китайский дуэт в тяжелейшей борьбе сломил сопротивление украинско-австралийской пары Надежда Киченок / Анастасия Родионова в трех партиях — 6:4, 1:6, 6:4.
Букмекеры видели шансы на успех наших соперниц более предпочтительными. Однако Александра Саснович и Дуань Инъин показали, что их зря недооценивали. Действовали цепко, настырно, изобретательно — и отпраздновали победу.
Соперницы белорусско-китайского дуэта по матчу третьего круга парных соревнований Roland Garros определятся в матче Анастасия Павлюченкова / Саманта Стосур — Андреа Главачкова / Барбора Стрыцова. Эта встреча запланирована на завтра, 2 июня.
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В поединке 1/16 финала белорусско-китайский дуэт в тяжелейшей борьбе сломил сопротивление украинско-австралийской пары Надежда Киченок / Анастасия Родионова...
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