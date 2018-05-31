В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Кобрине 3-летний мальчик выпал из окна пятого этажа ...

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая установила, что в момент инцидента ребенок находился в квартире со своими братом, сестрой, матерью и тетей.рассказал:В результате происшествия ребенку причинены телесные повреждения, с которыми он госпитализирован. По данному факту Кобринским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.