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В Кобрине 3-летний мальчик выпал из окна пятого этажа
01.06.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая установила, что в момент инцидента ребенок находился в квартире со своими братом, сестрой, матерью и тетей. Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:
— Мать детей не контролировала, а тетя находилась на кухне. В это время трехлетний ребенок забрался на стол, стоящий у окна, затем на подоконник и, зацепившись за горшок с комнатным растением, выпал в открытое окно.
В результате происшествия ребенку причинены телесные повреждения, с которыми он госпитализирован. По данному факту Кобринским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
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