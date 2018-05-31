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В жюри «Славянского базара» вошли Робертино Лоретти и Наталья Орейро

01.06.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Председателем жюри XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» будет народный артист России, Молдовы и Украины, композитор, автор-исполнитель Александр Морозов. В конкурсе, как всегда, примут участие конкурсанты из 21 страны. За Гран-при приедут бороться певцы из далеких и экзотических для конкурса стран: прошли отбор исполнители из Кубы, Мексики, Гвинеи, Египта, Греции.

Для работы в жюри в Витебск приедет итальянский певец, продюсер, телеведущий Робертино Лоретти. Тот самый «звездный ребенок» с ангельским голосом, которого старшие поколения помнят по хитам «Аве Мария», «Санта Лючия», «Мама» и «Джамайка». Конечно, он не только будет оценивать мастерство конкурсантов, но и выйдет на сцену в нескольких проектах.

Робертино Лоретти

Еще одно яркое имя в составе жюри — известная певица, актриса и дизайнер Наталья Орейро (Уругвай). Да, это та самая звезда сериала «Дикий Ангел». Перед «Славянским базаром» она сыграет роль официального посла сборной по футболу Уругвая на чемпионате мира в России. Также оценки будут выставлять народная артистка Казахской ССР Роза Рымбаева, народный артист Украины Владимир Гришко, обладатель Гран-при XXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013» Михаил Качмарек (Польша), популярная певица, режиссер, актриса, солистка Карлинского театра в Праге Михаэла Носкова и заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер.

Наталья Орейро

Судейская коллегия XVI Международного детского музыкального конкурса тоже звездная. Председатель — народный артист Молдовы Константин Москович. Члены жюри — заслуженная артистка России певица Зара, заслуженный артист Армении Мгер, лауреат 1-й премии конкурса «Витебск-2017» Влад Сытник (Украина), обладатели Гран-при на конкурсах «Витебск» в 1998 году Рафаэль (Израиль), в 2015 году — Димаш Кудайберген (Казахстан), певец, композитор Тео (Беларусь), певица и актриса из Латвии Лиене Грейфане.

Кстати, на детский конкурс юные исполнители приедут из Германии, Великобритании, Канады, Колумбии.

 
Теги: Витебск
 
 
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