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Наибольшие шансы пострадать от укусов клещей в Минске — на северо-востоке города

01.06.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Согласно информации службы, в апреле-мае были обследованы парки, скверы, детские летние оздоровительные учреждения, пригородные зоны массового отдыха населения и другие подобные объекты. Клещи выявлены в лесном массиве у Цнянского водохранилища (Цна — Минская кольцевая автодорога — улица Мирошниченко), в парке «Уручье», в лесополосе на улице Тикоцкого, в парке Дружбы народов, в Степянском и Слепянском лесных массивах, а также в лесу около микрорайона Дражня. Эти территории находятся на северо-востоке и востоке города. Кроме того, клещи выявлены в сквере на улице Льва Сапеги вдоль реки Мышка (Московский район).

— В настоящее время находки клещей отмечаются преимущественно в лесных массивах, расположенных по периферии города и переходящих в пригородные леса, — прокомментировали результаты исследований в столичной санслужбе.



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Специалисты также напомнили, что в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства руководители субъектов хозяйствования и индивидуальные предприниматели обязаны проводить профилактические мероприятия и предпринимать действия, направленные на снижение численности переносчиков клещевых инфекций, минимизацию их контакта с населением в местах работы, проживания или отдыха.

— Наиболее эффективные мероприятия: содержание территории города в удовлетворительном состоянии, в том числе благоустройство и очистка территории — скашивание травы, очистка от сухостоя, валежника и растительного мусора, удаление опавшей листвы и уборка бытового мусора, — уточнили в санитарно-эпидемиологической службе.

Кроме того, в местах, активно посещаемых населением, но не подлежащих противоклещевым обработкам, должны быть установлены информационные щиты с надписями, предупреждающими об опасности нападения клещей.
 
 
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Согласно информации службы, в апреле-мае были обследованы парки, скверы, детские летние оздоровительные учреждения, пригородные зоны массового отдыха...
 
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