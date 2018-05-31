В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наибольшие шансы пострадать от укусов клещей в Минске — на северо-востоке города Согласно информации службы, в апреле-мае были обследованы парки, скверы, детские летние оздоровительные учреждения, пригородные зоны массового отдыха...

Согласно информации службы, в апреле-мае были обследованы парки, скверы, детские летние оздоровительные учреждения, пригородные зоны массового отдыха населения и другие подобные объекты. Клещи выявлены в лесном массиве у Цнянского водохранилища (Цна — Минская кольцевая автодорога — улица Мирошниченко), в парке «Уручье», в лесополосе на улице Тикоцкого, в парке Дружбы народов, в Степянском и Слепянском лесных массивах, а также в лесу около микрорайона Дражня. Эти территории находятся на северо-востоке и востоке города. Кроме того, клещи выявлены в сквере на улице Льва Сапеги вдоль реки Мышка (Московский район).прокомментировали результаты исследований в столичной санслужбе.Специалисты также напомнили, что в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства руководители субъектов хозяйствования и индивидуальные предприниматели обязаны проводить профилактические мероприятия и предпринимать действия, направленные на снижение численности переносчиков клещевых инфекций, минимизацию их контакта с населением в местах работы, проживания или отдыха.уточнили в санитарно-эпидемиологической службе.Кроме того, в местах, активно посещаемых населением, но не подлежащих противоклещевым обработкам, должны быть установлены информационные щиты с надписями, предупреждающими об опасности нападения клещей.