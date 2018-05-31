В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Парламент Испании вынес вотум недоверия премьер-министру Мариано Рахою Инициативу выдвинула Испанская социалистическая рабочая партия, предложившая на должность премьер-министра генсека ИСРП Педро Санчеса. Помимо...

Инициативу выдвинула Испанская социалистическая рабочая партия, предложившая на должность премьер-министра генсека ИСРП Педро Санчеса.Помимо ИСРП отказ в доверии правительству Мариано Рахоя поддержали левая партия «Подемос», баскские националисты и политические силы Каталонии.Основанием для регистрации в нижней палате парламента постановления о недоверии кабинету министров стало решение суда по резонансному коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники Народной партии Мариано Рахоя.Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Педро Санчеса с предстоящим вступлением в должность премьер-министра страны. Об этом, как информируетсо ссылкой на РЕЙТЕР, заявила представитель Еврокомиссии на ежедневном брифинге. По ее словам, Жан-Клод Юнкер направил Педро Санчесу поздравительное письмо, «в котором выразил уверенность в том, что правительство продолжит вносить конструктивный вклад в создание более сильного, единого и справедливого Европейского союза».В демократической Испании голосование по вопросу о недоверии премьер-министру проводилось всего четвертый раз. Ранее ни одна из этих инициатив не получила поддержки большей части депутатов. Почти год назад в конгрессе депутатов уже обсуждался вопрос о недоверии Мариано Рахою, однако тогда за вотум недоверия премьер-министру высказались только 82 депутата.