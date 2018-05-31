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Парламент Испании вынес вотум недоверия премьер-министру Мариано Рахою
01.06.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня
Инициативу выдвинула Испанская социалистическая рабочая партия, предложившая на должность премьер-министра генсека ИСРП Педро Санчеса.
Помимо ИСРП отказ в доверии правительству Мариано Рахоя поддержали левая партия «Подемос», баскские националисты и политические силы Каталонии.
Основанием для регистрации в нижней палате парламента постановления о недоверии кабинету министров стало решение суда по резонансному коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники Народной партии Мариано Рахоя.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Педро Санчеса с предстоящим вступлением в должность премьер-министра страны. Об этом, как информирует
В демократической Испании голосование по вопросу о недоверии премьер-министру проводилось всего четвертый раз. Ранее ни одна из этих инициатив не получила поддержки большей части депутатов. Почти год назад в конгрессе депутатов уже обсуждался вопрос о недоверии Мариано Рахою, однако тогда за вотум недоверия премьер-министру высказались только 82 депутата.
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Инициативу выдвинула Испанская социалистическая рабочая партия, предложившая на должность премьер-министра генсека ИСРП Педро Санчеса. Помимо...
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