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Белорусский рубль одолел все валюты на торгах 1 июня
01.06.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня
Доллар потерял 0,003 рубля до 2,0093 BYN/USD.
Евро снизился на 0,0085 рубля до 2,3453 BYN/EUR.
Курс российского рубля упал на 0,0097 рубля до 3,2325 BYN/100 RUB.
Таким образом, белорусский рубль упрочил свои позиции относительно корзины валют на 0,27%. На торгах
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Доллар потерял 0,003 рубля до 2,0093 BYN/USD. Евро снизился на 0,0085 рубля до 2,3453 BYN/EUR. Курс российского рубля упал на 0,0097 рубля до 3,2325 BYN/100 RUB. Таким образом,...
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