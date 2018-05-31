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Белорусский рубль одолел все валюты на торгах 1 июня

01.06.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Доллар потерял 0,003 рубля до 2,0093 BYN/USD.

Евро снизился на 0,0085 рубля до 2,3453 BYN/EUR.

Курс российского рубля упал на 0,0097 рубля до 3,2325 BYN/100 RUB.

Таким образом, белорусский рубль упрочил свои позиции относительно корзины валют на 0,27%. На торгах днем ранее доллар подешевел, а российский рубль и евро подорожали.


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар потерял 0,003 рубля до 2,0093 BYN/USD. Евро снизился на 0,0085 рубля до 2,3453 BYN/EUR. Курс российского рубля упал на 0,0097 рубля до 3,2325 BYN/100 RUB. Таким образом,...
 
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