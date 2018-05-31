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Лукашенко считает свою службу в погранвойсках судьбоносной для президентской карьеры

01.06.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня  
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БЕЛТА.

"Я помню, что я был пограничником. Но, наверное, больше уже сыновья мои празднуют этот день (День пограничника. — Прим. БЕЛТА) — какие-то традиции и прочее. А у меня уже общее: вот традиция — приехал к вам; завтра — в своем отряде, в котором я начинал. И вопросы оснащения пограничных войск. Это уже стало моей традицией и занятием в этой части", — пояснил Глава государства свое отношение к празднованию прошедшего Дня пограничника.



Он подчеркнул, что служба в погранвойсках навсегда останется важной частью его жизни. "Я так подумываю часто, что если бы я не попал в пограничные войска и не служил в них, я бы не был Президентом. В моей жизни было несколько таких моментов, что если бы я их на своем пути не прошел, я бы не был тем, кто есть сейчас", — сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил очень развитую и современную инфраструктуру погранзаставы "Дивин", где созданы все условия не только для несения службы, но и для проживания военнослужащих вместе с их семьями. Комплекс включает административное здание, непосредственно погранзаставу, многоквартирный жилой дом. "Если бы такие заставы в мое время были... Хотя были неплохие. Допустим, застава Кижеватова. Она очень хорошей была и тогда, и многие заставы в Брестском пограничном отряде (где в свое время проходил службу Александр Лукашенко. — Прим. БЕЛТА) были классные. Отряд был лучшим в Советском Союзе, но и служить было очень тяжело: постоянные проверки, да и к нарушителям, наверное, тогда посерьезнее относились, чем сейчас", — сказал белорусский лидер.

"В погранвойска я пошел сам. Закончил университет в свое время, хорошо закончил, я единственный сын у матери, и с педобразованием тогда не призывали в войска вообще. Но у меня все мои двоюродные братья были пограничниками. И тот брат, с которым я вырос, я помню, как он уходил в погранвойска и возвращался — весь в медалях и орденах. Конечно, это сформировало у меня желание служить в пограничных войсках", — поделился воспоминаниями Президент.



Он рассказал, что, когда закончил вуз, на границе было всего три места, куда он мог попасть с высшим образованием: "Могли взять только троих человек — служить в Кушке, на Даманском и в Брестском пограничном отряде".  "Ну, я — патриот — после событий на Даманском: да, я пойду, говорю, туда служить. Думал, если я так жестко поставлю вопрос, то КГБ меня туда отправит (это тогда были войска КГБ). Помню, майор мне говорит: "У тебя скоро сын родится (я уже женат был), какой Даманский, ты же не знаешь, что там будет". Я говорю: "Нет, я настаиваю: если не на Даманский, ладно, пойду в Кушку". Он говорит: "Нет, пойдешь в Брестский пограничный отряд — здесь на месте, ближе". Я прикинул, думаю, ладно, а то вообще не возьмут", — продолжил Президент.

"И вот, когда я пришел в Брестский пограничный отряд, я понял, что лучше бы я служил на Даманском. Это кошмарная была служба, и дергали нас очень серьезно, — рассказал Глава государства. — Очень серьезно относились к защите государственной границы".

Фото: БЕЛТА
 
 
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БЕЛТА. "Я помню, что я был пограничником. Но, наверное, больше уже сыновья мои празднуют этот день (День пограничника. — Прим. БЕЛТА) — какие-то традиции...
 
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