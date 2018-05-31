В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко считает свою службу в погранвойсках судьбоносной для президентской карьеры БЕЛТА. "Я помню, что я был пограничником. Но, наверное, больше уже сыновья мои празднуют этот день (День пограничника. — Прим. БЕЛТА) — какие-то традиции...

— пояснил Глава государства свое отношение к празднованию прошедшего Дня пограничника.Он подчеркнул, что служба в погранвойсках навсегда останется важной частью его жизни.— сказал Президент.Александр Лукашенко отметил очень развитую и современную инфраструктуру погранзаставы "Дивин", где созданы все условия не только для несения службы, но и для проживания военнослужащих вместе с их семьями. Комплекс включает административное здание, непосредственно погранзаставу, многоквартирный жилой дом.(где в свое время проходил службу Александр Лукашенко. — Прим. БЕЛТА), — сказал белорусский лидер.— поделился воспоминаниями Президент.Он рассказал, что, когда закончил вуз, на границе было всего три места, куда он мог попасть с высшим образованием:— продолжил Президент.— рассказал Глава государства. —Фото: