Пятничный совет 1146.BY: немного «Безопасности» от Декстера

Традиционный пятничный совет редакции.

Как обычно, в пятничку, перед бурными (у кого-то) выходными редакция 1146.BY фокусирует внимание своих читателей на том, как неспешно и, главное, с интересом провести воскресенье. Ну, или субботу – в зависимости от того, насколько растянулся ваш отдых. И сегодня в наш фокус попал отличный британский сериал от Netflix «Безопасность».

В некоторых наркоманских переводах – «Омут». Серьезно − Safe, какой, к черту, «Омут»?!





Тем не менее, творческие потуги переводчиков на качестве сериала никак не сказываются. Сразу предупредим – экшона, перестрелок, мистики, ужасов, кровищи и прочей трэшовой атрибутики ожидать от «Безопасности» не стоит. Это вполне себе взрослый телесериал, состоящий из 8 серий, в котором поднимаются извечные вопросы отцов и детей, дружбы, предательства…

Мы заметили, что если вот так все преподнести, желание начать просмотр может не возникнуть. И напрасно, потому что вышеперечисленные вопросы «Безопасность» умеет правильно задать, а потом сама же и на них интересно ответить. Да и динамики сериалу не занимать на самом деле.

Главные герой, хирург Том, которого сыграл Майкл С. Холл (он же Декстер), остается с двумя дочерьми на попечении после скоропостижной смерти жены от рака. Причем одна из дочерей в очень интересном подростковом возрасте, когда где-то у кого-то что-то выросло, а мозгов при этом не прибавилось. Плюс гормоны, в общем, вы понимаете – быть папахеном пубертатной симпатичной истерички то еще удовольствие.





Живут они в благополучном районе неблагополучного Манчестера – территория огорожена и охраняется, чужим тут не место и не рады. Все красиво, пасторально, все ходят друг к другу в гости, потому что почти все друг друга знают. И, в общем-то, неудивительно, что за закрытыми дверьми у каждого по своему шкафу со скелетами. Тому поневоле придется во многие заглянуть. Дело в том, что его милая пубертатная доча отправилась на гулянку и не вернулась.

Тому, понятное дело, ничего другого, кроме как начать розыскные мероприятия, не остается.

Хотелось бы отметить работу сценаристов. Да-да, и такое случается. Действительно, никаких претензий, одни похвальбы. Сериал со старта берет хороший темп и умудряется не сбавлять обороты, сохраняя интригу до самой последней серии. Если вы каким-то чудом разобрались, что происходит в сериале где-то к середине, поздравляем – садитесь и пишите свой первый успешный детективный роман.

Или сценарий. Потом, когда выгодно его продадите, не забудьте про наших 10% − за наводку.

Ну, а если серьезно, были приятно удивлены – оказывается, умеют снимать не только трахбабахи, завязанные исключительно на графонии и отсутствии смысла. Да и Майкл С. Холл в роли обеспокоенного отца смотрится ничуть не хуже, чем в роли маньяка с моральными принципами. Крайне и настоятельно рекомендуем. Потом поделитесь впечатлениями.



