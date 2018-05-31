Погода на выходные и начало недели

Теплая погода и в основном без осадков ожидается в Беларуси в выходные.

В субботу, 2 июня, погоду в основном будет определять антициклон и теплая воздушная масса с юга Европы. Будет преимущественно без осадков. Лишь днем в крайних северо-западных районах страны, где скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит от плюс 5 по крайнему юго-востоку до плюс 14 по западу страны, днем будет 23-28 тепла.

В воскресенье, 3 июня, на территорию Беларуси продолжит поступать теплая воздушная масса с юга Европы, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, днем - 24-30 тепла.

В понедельник, 4 июня, сохранится очень теплая погода, но местами по стране ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью составит 12-17 выше нуля. Днем будет 24-29 градусов, по юго-западу страны воздух прогреется до плюс 31.



