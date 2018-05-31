Беларусь должна России по госкредитам 6,3 миллиардов долларов и 60 миллиардов российских рублей





Такая сумма фигурирует в материалах ко встрече премьер-министров РФ и Беларуси Дмитрия Медведева и Андрея Кобякова, которая состоялась 1 июня в Душанбе.

Как отмечается в материалах, Москва предоставляет Минску масштабную финансовую помощь для поддержки белорусской экономики и стабилизации социально-экономического положения Беларуси в условиях поэтапного перехода на рыночные принципы в двустороннем торговом сотрудничестве. Сейчас действуют девять межправсоглашений по предоставлению Беларуси российских государственных кредитов: один экспортный (на строительство АЭС) и восемь финансовых, пишет ТАСС .

Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство БелАЭС. Соответствующий контракт был подписан в 2012 году. На сооружение АЭС Россия выделила Беларуси кредит в 10 млрд долларов (90% стоимости контракта), оставшиеся 10% были дополнительно прокредитованы «Внешэкономбанком» по просьбе белорусской стороны.