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Вопрос на миллиард от председателя «Белгазпромбанка» к «СБ» про доходы ПВТ

01.06.2018 17:36 — Разное | KYKY  
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Председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико прочитал заметку в газете «Беларусь сегодня» и наметанным глазом банкира увидел, что в математике редакции издания кое-что не сходится. Притом эти особенные (вероятно, экономически выверенные и единственно верные) методы подсчета настолько его вдохновили, что получился длинный пост на Facebook. Приводим его полностью.

«Вот не следую я совету профессора Преображенского из «Собачьего сердца» не читать газет перед обедом и вообще газет не читать. Поэтому и вынужден задавать дурацкие вопросы, касающиеся новой святыни (можно даже сказать национальной идеи) нашей ИТ-страны. Слабым оправданием мне служит то, что в прошлой жизни я сам был программистом и даже имею диплом математика-программиста, а значит испытываю тайную, но сильную страсть к этой отрасли.

Что пошло не так

Итак, факт: 01.06.18 в «Советской Беларуси» [имеется ввиду «Советская Белоруссия»] (это такая газета, которая вроде бы выступает под брендом «Беларусь сегодня»), опубликована заметка на странице 2 «Дополненная реальность», где приведены цифры по основным показателям нашей ИТ-страны и самый главный просчёт, как мне кажется, их там очень много (цифр) и они взаимосвязаны. Такая подача информации очень необычна для нашей страны в принципе, так как позволяет эти цифры сопоставлять, а это чревато таким понятием как «анализ». Что, в принципе, очень вредно для гражданина, так как любой анализ может породить дальнейшие выводы. А они могут быть разным. Поэтому у нас принято не обременять граждан возможностями анализировать – лучше цифр поменьше, а выводы однозначные – все не просто хорошо, а прекрасно.

Вопрос на миллиард

Так вот, в середине заметки сказано, что прибыль ПВТ за прошлый год превысила миллиард. Долларов! (Это особо выделено). В конце статьи – программного продукта они произвели на «1 млрд. долларов» (уже без выделения и с маленькой буквы). Сделано это 237 компаниями с 33.200 сотрудников с зарплатой 4.000 рублей (явно больше «по пятьсот»). Отсюда вопрос:

Как можно произвести программного продукта на один миллиард, как минимум – выплатить зарплату и получить прибыль, превышающую один миллиард?

Возможные варианты ответов:

1. Самый лучший – опечатка. Тогда буду ждать корректировки, но боюсь – не дождусь. Автор не входит в мои ФБ-друзья, а газета точно не заметит личного поста в ленте.

2. Следуя названию статьи – это все происходит в дополненной реальности, в которую я ещё не погрузился, а значит пойду работать над собой.

3. В ПВТ есть скрытые от широкой общественности производимые товары (например, ИТ-картошка, ИТ-мясо, ИТ-молоко или что-то ещё кроме программного продукта), которые дают невероятную рентабельность, позволяющую получать миллиардную прибыль. Тогда выдохну и пойду их искать на прилавках магазинов.

4. Может это разный доллар. Я уже писал, что прибыль написана словом миллиард и отдельно «Долларов» с большой буквы, а весь объём произведенного программного продукта – цифрой 1 млрд. долларов» с маленькой. Вариант ответа мне нравится, но не знаю, чем они отличаются (кроме написания) и какой из двух долларов лучше.

5. Никаких расходов у компаний ПВТ вообще нет – зарплаты все возвращаются, все производственные мощности приобретаются за счёт сотрудников, а возникающие расходы ими же покрываются за счёт чего-то мне неведомого. Тогда это точно наше светлое будущее и я наконец дожил до новой общности человеков – ИТ-человек. Бескорыстный и приплачивающий за право жить и работать в ИТ-стране. Тогда стыдливо умолкаю, так как грешен – зарплату получаю и расходы организации не компенсирую. Но есть маяки – буду держать ориентир».

 
 
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Председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико прочитал заметку в газете «Беларусь сегодня» и наметанным глазом банкира увидел, что в математике...
 
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