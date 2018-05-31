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Посещение лесов запретили почти во всех районах Брестской области

01.06.2018 18:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Посещение лесов запретили почти во всех районах Брестской области
БЕЛТА

В Брестской области в 13 из 16 районов запрещено посещение лесов, сообщил БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Николай Кривицкий.

Первыми в регионе такие решения приняли Барановичский, Кобринский и Пинский райисполкомы. Затем проекты согласовали руководители еще десяти районов. "Проекты решений также поданы в Лунинецкий, Жабинковский и Ивановский райисполкомы. Согласование ожидается в ближайшее время", - отметил Николай Кривицкий. В Брестской области установился четвертый класс пожарной опасности.

Введенные меры запрещают посещение лесного фонда гражданами, а также въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушителям запрета может грозить от предупреждения до штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).

Первыми в регионе такие решения приняли Барановичский, Кобринский и Пинский райисполкомы. Затем проекты согласовали руководители еще десяти районов.

В регионе на протяжении двух недель отсутствуют осадки. В связи с сухой погодой лесная охрана работает в усиленном режиме. В лесхозах принимаются повышенные меры, организовано регулярное патрулирование.

С начала пожароопасного периода в лесах Брестской области зафиксировано около 50 возгораний. Большинство произошли по вине граждан, которые пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Первыми в регионе такие решения приняли Барановичский, Кобринский и Пинский райисполкомы. Затем проекты согласовали руководители еще десяти районов.
 
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