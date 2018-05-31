Британец продал свои личные данные с Facebook на онлайн-аукционе. Цена лота выросла в 400 раз

Британец Оли Фрост решил продать данные, накопившиеся за время пользования Facebook-аккаунтом, на онлайн-аукционе eBay. Начальная цена лота составила $0,99, сообщает Motherboard.





На момент публикации статьи страница аукциона не открывается. По информации, озвученной в обсуждении темы на Reddit, сделка состоялась, итоговая стоимость продажи составила около $400.

«Я понял, что годами бесплатно продавал свои данные, и решил, что пришло время заработать на них», — заявил Оли Фрост.

Данные для продажи Фрост получил, используя инструмент от Facebook, который позволяет каждому пользователю скачать полную запись собственной активности в социальной сети. Британец отметил, что в ней — «буквально каждая публикация, каждый комментарий с того времени, как мне было 16 лет», а также «много другого, вплоть до имени моего босса, политических предпочтений и адреса проживания моей семьи».

Экспериментатор заявил, что не беспокоится о том, что данные будут использованы некорректно. В описании лота Фрост написал, что «не даёт победителю аукциона права использовать рабский труд под его именем» — но также отметил, что никогда не думал о возможности использования данных для шантажа.

Вырученные деньги Оли Фрост пообещал перевести Electronic Frontier Foundation — некоммерческой организации, которая борется за защиту цифровых прав и приватности в сети.