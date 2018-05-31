Белорусские страховщики в январе-апреле увеличили объем собранных взносов на 19%

Белорусские страховые компании в январе-апреле 2018 года увеличили объем собранных взносов по прямому страхованию и сострахованию по сравнению с январем-апрелем 2017 года на 18,9%, до Br402,2 млн, сказано в сообщении Минфина Беларуси.

За 4 месяца поступления по добровольным видам страхования составили Br248,3 млн (рост на 22,6%), по обязательным видам страхования - Br153,9 млн (рост на 13,2%).

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов в январе-апреле 2018 года вырос до 61,7% с 59,9% в январе-апреле 2017 года.

За январь-апрель 2018 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения сложились в сумме Br198,2 млн, увеличившись на 19,5%.

Уровень страховых выплат к общей сумме страховых взносов в январе-апреле 2018 года составил 49,3% против 49% в январе-апреле 2017 года.

За январь-апрель 2018 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды Br40,8 млн (снижение на 4,7%), в том числе налоги и неналоговые платежи в бюджет Br21,2 млн (снижение на 15,2%), платежи во внебюджетные фонды - Br19,6 млн (рост на 10,1%).