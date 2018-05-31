Беларусь инициирует распространение зоны свободной торговли в СНГ на область электронной коммерции

Беларусь призывает страны СНГ ускорить подготовку соглашения Содружества о зоне свободной торговли услугами, и расширить сферу его применения.

"Белорусская сторона приветствует, что работа в этом направлении (подготовки соглашения о зоне свободной торговли услугами – ИФ) сдвинулась с мертвой точки, однако еще немало предстоит сделать", - сказал премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе (Таджикистан) в пятницу.

Слова премьер-министра приводятся в сообщении Совмина.

По мнению А.Кобякова, принципиального решения требует вопрос о расширении сферы применения соглашения, а именно на учреждение и деятельность непосредственных поставщиков услуг, а также на связанные с этим инвестиции.

Беларусь также инициирует распространение зоны свободной торговли на область электронной коммерции. В первую очередь речь идет о выстраивании безбарьерной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечении технологической совместимости и создании гибкой правовой базы для координации сотрудничества стран Содружества.

Как добавил премьер-министр, необходимо урегулировать отдельные аспекты в связи с участием стран СНГ в различных интеграционных объединениях и организациях - таких как ЕАЭС и ВТО. Там уже достигнуты определенные договоренности о либерализации рынка услуг.

По словам главы правительства Беларуси, не менее важна унификация правил и процедур регулирования государственных закупок. Несмотря на то, что соответствующие документы приняты и в СНГ, и в ЕАЭС, на практике есть проблемы с доступом на рынки, констатировал А.Кобяков.

По информации пресс-службы, по итогам заседания страны СНГ утвердили концепцию сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и план первоочередных мероприятий по ее реализации. Концепция направлена на расширение межгосударственного сотрудничества в этой области.

Также подписаны соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности, о распространении документов по межгосударственной стандартизации, а также протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

Руководители правительств подписали соглашение о сотрудничестве в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, которое предполагает создание в рамках СНГ региональной системы обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования для их максимального вовлечения в хозяйственный оборот в качестве источника вторичных материальных ресурсов за счет освоения наилучших доступных технологий.

Кроме того, на заседании утверждены порядок разработки и финансирования межгосударственных инновационных проектов и мероприятий по межгосударственной программе инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2020 года, комплекс совместных действий государств Содружества по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2025 года и ряд других документов.