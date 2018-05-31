Офис посольства Беларуси распахнул свои двери в Мадриде

В Мадриде торжественно открыли офис белорусского посольства, который должен стать домом для всех, кто заинтересован в сотрудничестве с нашей страной.

Стороны уверены, что это событие станет новым импульсом в отношениях. На церемонию пригласили представителей госорганов Испании и белорусской диаспоры. В присутствии гостей испанскому гражданину вручили первую въездную визу в Беларусь.

Открытие офиса приурочили к визиту белорусской делегации. Партнёры подытожили, что сделано с момента первого заседания белорусско-испанской комисии по сотрудничеству, которое прошло в прошлом году.