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Президент призвал обеспечить к социальным льготам равный доступ для всех
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом глава государства заявил 1 июня при посещении погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе. Президенту доложили об обстановке на государственной границе Беларуси, мерах по ее охране, использованию сил и средств для выполнения стоящих перед органами погранслужбы задач. Все подробности готова сообщить Ольга Коршун.
Сегодня в центре внимания южные рубежи, а именно пограничная застава «Дивин». Некоторое время назад она была модернизирована и сейчас представляет собой ультрасовременный комплекс. С работой пограничников ознакомился глава государства. Президенту доложили о положении дел в этой сфере, о плановых работах на границе. Александр Лукашенко предложил оптимизировать армию и больше сил направлять на укрепление границ.
Глава государства протестировал телекоммуникационный узел связи и посмотреть технику, которая помогает контролировать ситуацию на границе. А позже пообщался с военнослужащими и их семьями. Один из вопросов касался напряженной обстановки в мире. А это и ситуация в Украине и конфликт в Сирии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На заставе своим чередом идет и мирная жизнь. Здесь живут семьи пограничников. Для них построен многоквартирный дом. На встречу с Президентом пришло много юных белорусов. Неслучайно в разговоре коснулись поддержки семей с детьми и сохранения других социальных льгот. Как отметил Президент, это большой и емкий вопрос, а главная цель – обеспечить к социальным льготам равный доступ для всех.
Александр Лукашенко:
Поэтому мы приняли соответствующие программы, есть социальная программа по выплате материнского капитала. Социальных проектов, программ очень много и они разные. Допустим, строительство агрогородков. Мы в общем-то определились с ними, многие построили.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой, сообщили в программе Новости...
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