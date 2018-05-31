ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру

01.06.2018 17:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично вручил её актёру.  

Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру
Фото: instagram.com/stas_mgh  

На днях Депп вместе со своей группой Hollywood Vampires приезжал в Россию, где у него были концерты.

Актёр узнал, что белорус Стас Никонович хочет с ним встретиться и вручить ему фигурку. Встреча состоялась в Москве.  

Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру
Фото: instagram.com/stas_mgh  

«Спасибо, Никонович! Иногда в этом бизнесе можно встретить действительно классных людей. Недавно мы узнали о талантливом скульпторе, который живёт в Беларуси. Он создал эти замечательные скульптуры Джонни Деппа и Кайлера Кларка, мы встретились с ним в Москве. Это действительно одна из крутейших вещей, которые я когда-либо видел. Спасибо, парень. Твоя работа просто невероятная!», – написал Депп в Instagram группы.  

Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру
Фото: instagram.com/stas_mgh  

Сам скульптор рассказал, что несколько лет назад поставил себе цель сделать фигурку звезды «Пиратов Карибского моря» и лично подарить её ему.  

Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру
Фото: instagram.com/stas_mgh  

«Даже не знаю что сказать... 4 месяца работы, 3 года визуализации, 400 гр. полимерной глины, 3 гр. серебра, кусочек дерева, несколько отзывчивых людей, щепотка везения ииии... Цель достигнута и перестигнута! Нужно ставить новую!», – поделился радостной новостью скульптор в Instagram.  

Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру
Фото: instagram.com/stas_mgh  

Стоит отметить, что фигурки обычно составляют около 20 сантиметров в высоту. 

Для талантливого белорусского скульптора это далеко не первая встреча со знаменитостью. Ранее Стас изготавливал фигурки журналиста Владимира Познера, участников группы «Би-2» Лёвы и Шуры, музыканта Сергея Шнурова.  

Некоторое время назад мы рассказывали об авторе скульптур в минском метро Максиме Петруле.

Пассажир может почувствовать себя в музее (читать далее). 

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично вручил её актёру.   Фото: instagram.com/stas_mgh   На днях Депп вместе со своей группой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Куропатах прошла акция протеста. Завтра начнется круглосуточная защита
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика