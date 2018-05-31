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Пусть узнают, каким потом добываются денюжки. 1 июня «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников

01.06.2018 17:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На работу всей семьей. 1 июня холдинг «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 450 ребят побывали на рабочих местах родителей и увидели, как создается белорусская техника.

Пусть узнают, каким потом добываются денюжки. 1 июня «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников

Пусть узнают, каким потом добываются денюжки. 1 июня «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников

Только экскурсиями акция не ограничилась. Юные гости попробовали свои силы на производстве. Дети с удовольствием на время подменили слесарей и собственноручно закручивали гайки на колесах погрузчиков. А девочкам по душе пришлась работа операторов станков с программным управлением.

Пусть узнают, каким потом добываются денюжки. 1 июня «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников

Мальчик:
Я увидел, как делаются машины и детали. Было очень здорово и прикольно. Мне очень понравилось. Самый лучший день!

Пусть узнают, каким потом добываются денюжки. 1 июня «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников

Павел Федосов, оператор станков с программным управлением:
Это очень здорово, когда дети знают, где работают их родители. А то к маме в поликлинику могут зайти, а к папе на завод – нет. Пускай узнают, на каком оборудовании, каким потом добываются денюжки, на которые они просят купить «морожку». Пускай узнают, что есть другая жизнь, помимо планшетов, компьютеров, игр каких-то.

Большие впечатления ждали и самых маленьких гостей праздника. Водители-испытатели удивили виртуозным танцем на погрузчиках. А выставленная техника превратилась в фотозону.

Необычную акцию предприятие проводит уже в 14-й раз. Праздничное настроение создают по случаю Международного дня защиты детей.

Пусть узнают, каким потом добываются денюжки. 1 июня «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников

Пусть узнают, каким потом добываются денюжки. 1 июня «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников

Пусть узнают, каким потом добываются денюжки. 1 июня «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников

 
 
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Новости Беларуси. На работу всей семьей. 1 июня холдинг «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 450...
 
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