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Пусть узнают, каким потом добываются денюжки. 1 июня «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников
Новости Беларуси. На работу всей семьей. 1 июня холдинг «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 450 ребят побывали на рабочих местах родителей и увидели, как создается белорусская техника.
Только экскурсиями акция не ограничилась. Юные гости попробовали свои силы на производстве. Дети с удовольствием на время подменили слесарей и собственноручно закручивали гайки на колесах погрузчиков. А девочкам по душе пришлась работа операторов станков с программным управлением.
Мальчик:
Павел Федосов, оператор станков с программным управлением:
Большие впечатления ждали и самых маленьких гостей праздника. Водители-испытатели удивили виртуозным танцем на погрузчиках. А выставленная техника превратилась в фотозону.
Необычную акцию предприятие проводит уже в 14-й раз. Праздничное настроение создают по случаю Международного дня защиты детей.
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Пусть узнают, каким потом добываются денюжки. 1 июня «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников
Новости Беларуси. На работу всей семьей. 1 июня холдинг «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 450...
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