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Дети из Японии приедут на отдых в «Зубренок»: какая программа ждёт ребят?
Новости Беларуси. Дети из Японии приедут на оздоровление в Беларусь. Ребят примет «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Распоряжение о выделении денежных средств подписал Александр Лукашенко.
На отдых группа прибудет в августе. В программу пребывания включены не только санаторно-оздоровительные услуги. Ребята с экскурсиями посетят достопримечательности Беларуси, побывают на культурных мероприятиях.
Отметим, отдых в Беларуси для детей из пострадавших от стихийных бедствий районов Японии организуется ежегодно, начиная с 2012 года.
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Новости Беларуси. Дети из Японии приедут на оздоровление в Беларусь. Ребят примет «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Распоряжение о...
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