На ЮАР обрушился мощный шторм: несколько сотен зданий затоплено

Новости ЮАР. На побережье Южно-Африканской Республики обрушился сильнейший шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокие волны и порывистый ветер оставили после себя масштабные разрушения.

Несколько сотен зданий оказались затоплены. Движение по основным трассам невозможно. Повсюду поваленные деревья и сорванные крыши. Жители нескольких районов Кейптауна остались без электроснабжения. Поступают сообщения о нескольких пострадавших.