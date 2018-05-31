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На ЮАР обрушился мощный шторм: несколько сотен зданий затоплено
Новости ЮАР. На побережье Южно-Африканской Республики обрушился сильнейший шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокие волны и порывистый ветер оставили после себя масштабные разрушения.
Несколько сотен зданий оказались затоплены. Движение по основным трассам невозможно. Повсюду поваленные деревья и сорванные крыши. Жители нескольких районов Кейптауна остались без электроснабжения. Поступают сообщения о нескольких пострадавших.
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Новости ЮАР. На побережье Южно-Африканской Республики обрушился сильнейший шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокие волны и порывистый ветер...
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