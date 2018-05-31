ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В рейтинге здравоохранения Беларусь обошла все страны СНГ. Но уступила Балтии

01.06.2018 17:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белорусская система здравоохранения по качеству и доступности медицины заняла 46-е место из 195 стран мира.

Журнал The Lancet провел измерение эффективности доступа к здравоохранению и составил соответствующий индекс качества (HAQ) для 195 стран и территорий, пишет thinktanks.by

В качестве критерия были отобраны 32 болезни/причины, из-за которых смерть не должна наступать при наличии качественной и эффективной медицинской помощи. В индексе начислялись баллы от 0 до 100, где 100 -  наиболее высокий и лучший показатель.

В исследовании отмечалось, что, как правило, национальные показатели по индексу HAQ связаны уровнями общих расходов на здравоохранение. Где расходы выше, там качество медицины лучше.  Однако не все столь однозначно.

Как показало исследование, лидером рейтинга здравоохранения стала Исландия, где индекс HAQ составил 97 баллов. За ней в списке разместилась Норвегия с аналогичным индексом. На 3-м месте с индексом HAQ 96 оказались Нидерланды. 4-е и 5-е место досталось Люксембургу и Австралии. В Топ-10 также вошли Финляндия, Швейцария, Швеция, Италия и Андорра.


Любопытно, что США с индексом 89 заняли лишь 29 место.

Из стран бывшего СССР самое высокое место заняла Эстония – 31-е. Латвия оказалась на 43-м месте, а Литва – на 45-м.

46-е место с индексом HAQ 79 получило здравоохранение Беларуси.

Отметим, что медицина России заняла 58-е, а медицина Украины – 59-е место с одинаковым индексом HAQ – 75.

Остальные постсоветские государства заняли в рейтинге качества здравоохранения более низкие места.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская система здравоохранения по качеству и доступности медицины заняла 46-е место из 195 стран мира.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему растет популярность обменных пунктов валют в Интернете?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика