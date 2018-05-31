В рейтинге здравоохранения Беларусь обошла все страны СНГ. Но уступила Балтии

thinktanks.by Журнал The Lancet провел измерение эффективности доступа к здравоохранению и составил соответствующий индекс качества (HAQ) для 195 стран и территорий, пишет





В качестве критерия были отобраны 32 болезни/причины, из-за которых смерть не должна наступать при наличии качественной и эффективной медицинской помощи. В индексе начислялись баллы от 0 до 100, где 100 - наиболее высокий и лучший показатель.





В исследовании отмечалось, что, как правило, национальные показатели по индексу HAQ связаны уровнями общих расходов на здравоохранение. Где расходы выше, там качество медицины лучше. Однако не все столь однозначно.





Как показало исследование, лидером рейтинга здравоохранения стала Исландия, где индекс HAQ составил 97 баллов. За ней в списке разместилась Норвегия с аналогичным индексом. На 3-м месте с индексом HAQ 96 оказались Нидерланды. 4-е и 5-е место досталось Люксембургу и Австралии. В Топ-10 также вошли Финляндия, Швейцария, Швеция, Италия и Андорра.









Любопытно, что США с индексом 89 заняли лишь 29 место.





Из стран бывшего СССР самое высокое место заняла Эстония – 31-е. Латвия оказалась на 43-м месте, а Литва – на 45-м.





46-е место с индексом HAQ 79 получило здравоохранение Беларуси.





Отметим, что медицина России заняла 58-е, а медицина Украины – 59-е место с одинаковым индексом HAQ – 75.





Остальные постсоветские государства заняли в рейтинге качества здравоохранения более низкие места.