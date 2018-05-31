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Американский сайт MSN рассказал, как в Беларуси спасают лошадей от убоя на мясо

01.06.2018 17:40 — Разное | Партизан  
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Американский новостной сайт msn.com опубликовал видео о беларуских волонтерах, которые спасают лошадей от мясокомбината.

Одна из них, Екатерина Любомирова, рассказала, что когда в Беларуси лошадь стареет или заболевает, ее отправляют на мясокомбинат, так как в стране нет ни одного закона, защищающего этих сельскохозяйственных животных. 

Так, она поделилась историей, как в одной из деревень лошадь попала на проселочной дороге под машину, и пролежала в таком состоянии трое суток. Хозяева бездействовали. 

«Приезжали байкеры, предлагали мужчине деньги, чтобы выкупить лошадь и гуманно ее усыпить. Но он говорил, что это мясо, «я сейчас вызову мясников и они купят эту лошадь за тысячу долларов». Смотреть на это глазами любителя лошадей больно», — говорит Екатерина.


Волонтеры на пожертвования выкупают животных и забирают их в центр, где оказывают первую помощь, после чего ищут лошадям новый дом. По мнению Екатерины, старые лошади заслуживают пенсии «на травке, ничего не делая».

В июне команде исполнится 5 лет. За это время около 200 лошадей были спасены. Одна из них даже  участвовала в Олимпиаде.

Пока в команде работает 13 человек, но волонтеры планируют расширяться и информировать население, пишет the-village.me




 
 
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Американский новостной сайт msn.com опубликовал видео о беларуских волонтерах, которые спасают лошадей от мясокомбината.
 
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