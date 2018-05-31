Михаил Карнаухов продлил контракт с ХК «Динамо-Минск», сообщает пресс-служба клуба .



Фото: ХК «Динамо-Минск»

Голкипер принял квалификационное предложение и остается в команде. Новый договор рассчитан на два года.

Для Михаила грядущий сезон станет уже пятым в рядах «зубров». В минувшем розыгрыше «регулярки» КХЛ он провел 8 матчей и отразил 91,5 процента бросков.

Квалификационные предложения были сделаны также Евгению Лисовцу, Егору Шаранговичу, Артуру Гаврусу, Дмитрию Буйницкому и Куинтону Хаудену. Спортивные права на этих игроков закрепились за «Динамо».

Напомним, вчера команда подписала договор с защитником Ильей Хохловым. Он стал третьим российским хоккеистом в составе минского «Динамо».

В межсезонье соглашение с «зубрами» продлил 31-летний защитник Денис Осипов, контракт с динамовцами также подписал 21-летний нападающий Артем Артемов из «Сибири», за два сезона в КХЛ набравший 6 (2+4) очка в 41 поединке.