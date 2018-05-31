Министерство образования и МТС совместно обучают детей Интернет-грамотности

Интернет с детских лет! Министерство образования и мобильный оператор МТС продолжат обучать школьников сообща.

Соглашение подписано 1 июня, в День защиты детей (что символично). Задача – не столько сделать цифровые технологии доступными для всех, сколько научить подрастающее поколение пользоваться ими с умом. Одним словом, инновации должны быть во благо образования.

Начало сотрудничеству было положено в 2016 году. Вместе с детьми цифровую грамотность совершенствуют учителя и родители. Пример эффективной совместной работы – проект «Дети в Интернете». Уроки по безопасному поведению в Сети прошли более чем для 8,5 тысяч учеников младших классов по всей стране. Сейчас проект выходит на новый уровень: о том, как не запутаться в глобальной Сети, детям будут рассказывать в формате интерактивной выставки. Среди других проектов – «IT-лагерь» во время каникул, «Ответственное поведение учителей в Сети», конкурс «Информационных и мобильных технологий для образовательного процесса».