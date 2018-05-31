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Верблюды гуляют на футбольном поле в Барановичах (ФОТО)
Экзотических животных на футбольном поле в Барановичах заметили местные жители, сообщает портал Intex-press.
Выяснилось, что в город приехал цирк-шапито. Верблюдов отправили пастись на запасное поле местного футбольного стадиона «Локомотив». Качество газона, отмечает интернет-издание, едва ли отвечает требованиям профессиональных футболистов, зато для выгула верблюдов неплохо подошло.
Фото: Intex-press
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Экзотических животных на футбольном поле в Барановичах заметили местные жители, сообщает портал Intex-press.
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