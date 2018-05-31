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Роль социальных сетей в информационном пространстве и интеграции Союзного государства. Большой диалог в «Гродзенскай праўдзе»

01.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Роль социальных сетей в информационном пространстве и интеграции Союзного государства. Большой диалог в «Гродзенскай праўдзе»

В Гродно прошло расширенное  заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике  и Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и  средствам массовой информации Палаты  представителей Национального собрания Республики Беларусь. 

В заседании приняли участие председатель облисполкома Владимир Кравцов, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства информации Беларуси, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, руководители союзных и региональных СМИ. 
Председатель комиссии Парламентского Собрания по информационной политике, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Андрей Наумович подчеркнул, что это второе совместное заседание и проходит оно на базе областной газеты «Гродзенская праўда». 

  Роль социальных сетей в информационном пространстве и интеграции Союзного государства. Большой диалог в «Гродзенскай праўдзе»

– Мы хотим изучить опыт региональных средств массовой информации в освещении интеграционных процессов строительства Союзного государства. «Гродзенскай праўдзе» есть что рассказать коллегам, и в целом в дальнейшем опыт белорусских региональных СМИ мог бы быть востребован в российских региональных СМИ, – отметил Андрей Наумович.  

Роль социальных сетей в информационном пространстве и интеграции Союзного государства. Большой диалог в «Гродзенскай праўдзе»

На заседании принято решение об организации конкурса среди белорусских и российских СМИ на лучшее освещение темы интеграционных процессов. Конкурс с 2019 года станет постоянным.  

– Интеграционные проекты, которые реализуются в рамках деятельности  Союзного государства, прежде всего ориентированы на то, чтобы рассказать про договорную и правовую базу Союзного государства, показать, что можно спроектировать в плане унификации российских и белорусских законов. И средства массовой информации выполняют эту просветительскую, правовую задачу, – подчеркнул министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. – Важно, что заседание комиссии проходит в регионе. Здесь люди говорят о том, что идет от общества. У нас уже давно сложилась линейка интеграционных СМИ, где все достаточно подробно освещается. Ресурсы есть, важно, чтобы журналисты проникались этими темами, отражали настроение общества в плане строительства Союзного государства. 
  

Роль социальных сетей в информационном пространстве и интеграции Союзного государства. Большой диалог в «Гродзенскай праўдзе»

Председатель облисполкома Владимир Кравцов подчеркнул: примечательно, что заседание комиссии проходит в Гродно в день ХІІ Республиканского фестиваля национальных культур. 

– Одна из тем, которые волнуют исполнительную власть, парламентариев, журналистов, – это межнациональные, межконфессиональные отношения. Мы всегда должны быть объективными, аккуратными, грамотно подходить к этим вопросам начиная от законодательной базы до освещения в средствах массовой информации. Мы гордимся тем, что  в области богатое историческое и культурное наследие, и принимаем немало усилий для того, чтобы сохранить и приумножить его, а где-то и восстановить. Мы должны сохранить мир и согласие в нашем обществе независимо от веры, расы, национальности. Это очень важно, – отметил Владимир Кравцов. 

Роль социальных сетей в информационном пространстве и интеграции Союзного государства. Большой диалог в «Гродзенскай праўдзе»

Председатель облисполкома также рассказал, что область тесно сотрудничает с регионами Российской Федерации. Действуют соглашения с администрациями 24 российских регионов, на следующей неделе подписывается соглашение с Курской областью.  Сотрудничество с Россией не ограничивается экономикой. Развиваются связи в сфере науки, культуры, образования, спорта и туризма. 

Говоря о роли СМИ в освещении интеграционных процессов, которые происходят на   территории Союзного государства, председатель облисполкома  отметил роль региональных изданий. В частности, он рассказал, что в области есть  достойные издания, хорошие журналисты, которые осваивают современные технологии. Назрела необходимость их более активного взаимодействия со средствами массовой информации Союзного государства, которое вылилось бы в совместные программы, регулярные публикации совместных подборок, страниц, номеров, а также теле- и радиопередач, интернет-проектов. Тем для таких публикаций и проектов немало: двусторонние связи в  торгово-экономической, научно-технической, образовательно-социальной, спортивно-туристической и других областях. 

– В СМИ Гродненщины хорошо понимают, что в современных геополитических реалиях интеграционные процессы таких географически близких стран, как Беларусь и Россия, дают отличную возможность создания долгосрочных и стабильных условий для межрегиональной кооперации в производственной, социальной, культурной и других сферах, – отметила главный редактор газеты «Гродзенская праўда» Лилия Новицкая. – К тому же взаимные интересы двух наших государств имеют объективные исторические, социальные и политические предпосылки, что способствует реализации крупных инвестиционных проектов. Строительство АЭС в Островце – яркий пример сотрудничества двух стран в сфере атомной энергетики. Освещение хода работ на станции в центре внимания средств массовой информации Гродненщины.  Только в «Гродзенскай праўдзе» за прошлый  и нынешний годы этой теме были посвящены более 50 публикаций самых различных жанров – от информационных заметок и фоторепортажей до фундаментальных материалов, выступлений профессионалов в сфере атомной энергетики. В целом же число материалов, посвященных  строительству АЭС в Островце, только в печатных СМИ Гродненщины с начала прошлого года приблизилось к двумстам. А всего за это время тема интеграции Беларуси и России рефреном  звучала в не менее чем тысяче публикаций СМИ области. 
  
Роль социальных сетей в информационном пространстве и интеграции Союзного государства. Большой диалог в «Гродзенскай праўдзе»

Без внимания СМИ Гродненщины не остается ни одно событие, связанное с интеграционными процессами между нашими странами или их регионами.  Начиная от дней Гродненской области в Москве при Посольстве Республики Беларусь до ежегодной выставки «Гродненская область –  москвичам» и развития торговых сетей области в России. Особое внимание журналисты уделяют побратимским связям. А российские города-побратимы есть не только у Гродно, но практически у всех райцентров области. 

Роль социальных сетей в информационном пространстве и интеграции Союзного государства. Большой диалог в «Гродзенскай праўдзе»

Как рассказала Лилия Новицкая, средства массовой информации Гродненщины на протяжении нескольких лет успешно осуществляют международный проект «Формат А3».  В его рамках молодые журналисты имеют возможность пообщаться с известными российскими журналистами, историками, космонавтами, режиссерами. В прошлом и нынешнем годах состоялось более десятка таких встреч. На протяжении года на базе «Гродзенскай праўды» работает совместный проект журналистских союзов Беларуси и России «Школа журналистики  BY-RU». Молодые сотрудники областных и районных СМИ региона проходят обучение у мэтров журналистики обеих стран. По итогам учебы уже в июне они получат специальные сертификаты. 

Как подчеркнул Андрей Наумович, в газете «Гродзенская праўда» всегда есть место для освещения тех интеграционных процессов, которые проходят в Союзном государстве. 

Об освещении  телерадиокомпанией «Гродно» интеграционных процессов в Союзном государстве рассказала заведующая отделом информации радио и телевидения ТРК «Гродно» Ольга Максимчик. 

Участники заседания обсудили роль социальных сетей в информационном пространстве Союзного государства. 

– Наше будущее – молодежь, а они находятся в «своем дворе» – в социальных сетях. Мы должны вовлечь их в спор, в дискуссию, в диалог. Нам надо развивать свое присутствие в социальных сетях, в умах молодежи, в их душах. А для этого и нужно принятие дополнительных мер, в том числе на уровне Союзного государства, – отметил председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько. 

Роль социальных сетей в информационном пространстве и интеграции Союзного государства. Большой диалог в «Гродзенскай праўдзе»


Начальник отдела  интернета и информационных агентств Департамента государственной политики в области СМИ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Кузнецов подчеркнул, что социальные сети сегодня оздоравливают рынок, в том числе СМИ. Там не пройдет официоз, неинтересная информация. Хорошо, что там есть обратная связь, можно увидеть реакцию людей на ту или иную проведенную работу, что позволяет скорректировать свои действия и получить максимальный эффект. 

Начальник информационно-аналитического управления Министерства информации Республики Беларусь Татьяна Хмель рассказала, что по данным республиканского социологического опроса, в 2016 году более 70 процентов совершеннолетних жителей страны  были пользователями интернет-пространства, сегодня их не менее 80 процентов. Некоторые средства массовой информации регионов уже насчитывают тысячи подписчиков в социальных сетях. По такому пути должны пойти и СМИ Союзного государства, вкладывая в это силы и средства. О необходимости присутствия в социальных сетях, разработке соответствующей концепции говорили и другие участники заседания. 

Участники заседания проанализировали выполнение Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании Союзного государства. 

Роль социальных сетей в информационном пространстве и интеграции Союзного государства. Большой диалог в «Гродзенскай праўдзе»
Роль социальных сетей в информационном пространстве и интеграции Союзного государства. Большой диалог в «Гродзенскай праўдзе»

 
Фото Артема ТУРЛАЯ
Ирина АНИКЕВИЧ
http://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прошло расширенное  заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике  и Постоянной комиссии по правам...
 
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