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Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку

01.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку

С высокого левого берега Немана отсюда открываются прекрасные виды на исторический центр Гродно с его Старым и Новым замками, церковными храмами, на областной драматический театр. Идея обустроить здесь смотровую площадку витала давно, но когда Гродно стал безвизовым для туристов, она воплотилась за считанные месяцы. 

Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку

—  Очень долго мы ждали, когда на это знаковое для нас место придут порядок и благоустройство, появится яркая и примечательная ротонда, — сказал на открытии смотровой площадки первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Жук. — Но  это только начало, дальше продолжим обустройство сквера, появятся новые малые архитектурные формы, интерактивные элементы, инфраструктура. 

Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку


Разработкой и монтажом неманской ротонды занимались объединения городского жилищно-коммунального хозяйства, «Гроднозеленстроя» , «Горсвета», «Ремстройавтодора», которые разработали и  реализовали этот проект. Также он сообщил, что благоустройство парковой зоны продолжится, в районе площадки появятся объекты торговли, сувенирный киоск, обзорный бинокль. 

Ротонда на Неманом стала уже модным местом в Гродно, поэтому и ее открытие устроили с соответствующей атмосферой. 

Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку

На торжественном открытии площадки новые коллекции, посвященные истории фестивального города,  показали модельеры колледжа бытового обслуживания. В небо взмыли белые голуби. 

Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку

Среди участников этого мероприятия было немало туристов из других городов страны и России, прибывшие к нам на заключительные мероприятия  XII Республиканского фестиваля национальных культур. 

Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку

Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку

Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку

Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку

Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку

Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку

Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку

Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку

Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку

 
Фото Виталия ДЕРНЕЙКО
Николай ШЛЫК
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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С высокого левого берега Немана отсюда открываются прекрасные виды на исторический центр Гродно с его Старым и Новым замками, церковными храмами, на областной...
 
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