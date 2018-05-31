Город как на ладони. В Гродно в первый день фестиваля открыли смотровую площадку





— Очень долго мы ждали, когда на это знаковое для нас место придут порядок и благоустройство, появится яркая и примечательная ротонда, — сказал на открытии смотровой площадки первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Жук. — Но это только начало, дальше продолжим обустройство сквера, появятся новые малые архитектурные формы, интерактивные элементы, инфраструктура.









Разработкой и монтажом неманской ротонды занимались объединения городского жилищно-коммунального хозяйства, «Гроднозеленстроя» , «Горсвета», «Ремстройавтодора», которые разработали и реализовали этот проект. Также он сообщил, что благоустройство парковой зоны продолжится, в районе площадки появятся объекты торговли, сувенирный киоск, обзорный бинокль.

Ротонда на Неманом стала уже модным местом в Гродно, поэтому и ее открытие устроили с соответствующей атмосферой.





На торжественном открытии площадки новые коллекции, посвященные истории фестивального города, показали модельеры колледжа бытового обслуживания. В небо взмыли белые голуби.





Среди участников этого мероприятия было немало туристов из других городов страны и России, прибывшие к нам на заключительные мероприятия XII Республиканского фестиваля национальных культур.



































