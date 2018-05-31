Российская прыгунья Мария Ласицкене продолжила свою впечатляющую победную серию

В Риме прошёл этап «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике. Новое достижение у российской спортсменки – Марии Ласицкене.

Она выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2 метра 2 сантиметра. Планку на этой отметке Ласицкене преодолела с первой попытки. Это лучший результат сезона в мире. Для спортсменки победа в Риме стала 40-й подряд. Серия началась ещё в 2016 году на Всероссийской летней универсиаде. С тех пор Мария Ласицкене выиграла все соревнования, в которых участвовала, в том числе чемпионат мира-2017 в Лондоне.