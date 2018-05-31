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Более 45 тыс. школьников оздоровятся в лагерях Брестской области в первую смену

01.06.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Более 45 тыс. школьников оздоровятся в лагерях Брестской области в первую смену, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию облисполкома Алла Сенькевич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56041.php

Более 45 тыс. школьников оздоровятся в лагерях Брестской области в первую смену

В регионе создано свыше 800 оздоровительных лагерей, в том числе около 700 с дневным пребыванием, более 140 - с круглосуточным. В Брестской области действуют 22 стационарных лагеря. Первые из них распахнут двери 2 июня в Малоритском и Кобринском районах. Остальные учреждения откроются до 10 июня. В первую смену там смогут отдохнуть более 3,4 тыс. школьников.

"Для ребят будут созданы условия разнопланового досуга. Они будут участвовать в научно-исследовательских, культурных, спортивных, туристических, военно-патриотических, волонтерских мероприятиях. Во время нынешней оздоровительной кампании акцент сделан на Год малой родины. Мы хотим, чтобы каждый ребенок узнал как можно больше о своем крае", - подчеркнула Алла Сенькевич. Всего в оздоровительных лагерях Брестской области за четыре смены отдохнут и наберутся сил 61,8 тыс. детей от 6 до 18 лет.

Кроме того, до 1 тыс. школьников региона на летних каникулах отправятся на оздоровление за границу. В первую очередь такая возможность представится сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ребятам из малообеспеченных и многодетных семей, детям с ограниченными возможностями.

Первый выезд за рубеж состоится 2 июня. Группа юных жителей Брестской области вылетит в Великобританию. За лето в Туманном Альбионе смогут отдохнуть 15 организованных групп. Также заключены договоры на оздоровление детей в Италии, Германии, Нидерландах, Польше, Испании, Ирландии, Бельгии, Швейцарии.

 
 
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Более 45 тыс. школьников оздоровятся в лагерях Брестской области в первую смену, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела социальной и...
 
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