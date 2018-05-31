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В музей «Усадьба Немцевичей» переданы декоративные статуэтки ХIX-ХХ вв.
01.06.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Ранее Брестская таможня сообщала о выявлении в пункте таможенного оформления «
Данные предметы пытался переместить через границу 31-летний гражданин Бельгии, следовавший в качестве водителя автомобиля Мерседес на территорию Евразийского экономического союза.
Постановлением суда Московского района г. Бреста гражданин признан виновным в недекларировании товаров и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 10 базовых величин с конфискацией товаров.
Специальная комиссия Министерства культуры по сохранению историко- культурных ценностей приняла решение о передаче раритетных предметов в историко-мемориальный музей «Усадьба Немцевичей», расположенный в д. Скоки около г. Бреста.
Каминная декоративная статуэтка, представляющая собой карету и упряжь из четырех лошадей на постаменте с фигурками кучеров и девушки, была изготовлена в первой половине ХХ века в Германии.
Французская декоративная статуэтка «Прядильщица», выполненная в виде девушки, сидящей на камне у мотка с пряжей, относится к концу ХIX века. На постаменте композиции нанесена надпись «Е.Laurent».
Перечисленные предметы недавно были переданы в музей «Усадьба Немцевичей» и выставлены на обозрения для посетителей уникального усадебно-паркового ансамбля.
В конце прошлого года в музей переданы французские каминные часы ХIX века.
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