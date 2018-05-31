ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В музей «Усадьба Немцевичей» переданы декоративные статуэтки ХIX-ХХ вв.

01.06.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Ранее Брестская таможня сообщала о выявлении в пункте таможенного оформления «Варшавский мост» незадекларированных каминной декоративной статуэтки в виде кареты и медной французской скульптуры, которые согласно заключению экспертизы относятся к категории культурных ценностей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56040.php

В музей «Усадьба Немцевичей» переданы декоративные статуэтки ХIX-ХХ вв.

Данные предметы пытался переместить через границу 31-летний гражданин Бельгии, следовавший в качестве водителя автомобиля Мерседес на территорию Евразийского экономического союза.

Постановлением суда Московского района г. Бреста гражданин признан виновным в недекларировании товаров и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 10 базовых величин с конфискацией товаров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56040.php

В музей «Усадьба Немцевичей» переданы декоративные статуэтки ХIX-ХХ вв.

Специальная комиссия Министерства культуры по сохранению историко- культурных ценностей приняла решение о передаче раритетных предметов в историко-мемориальный музей «Усадьба Немцевичей», расположенный в д. Скоки около г. Бреста.

Каминная декоративная статуэтка, представляющая собой карету и упряжь из четырех лошадей на постаменте с фигурками кучеров и девушки, была изготовлена в первой половине ХХ века в Германии. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56040.php

В музей «Усадьба Немцевичей» переданы декоративные статуэтки ХIX-ХХ вв.

Французская декоративная статуэтка «Прядильщица», выполненная в виде девушки, сидящей на камне у мотка с пряжей, относится к концу ХIX века. На постаменте композиции нанесена надпись «Е.Laurent».

Перечисленные предметы недавно были переданы в музей «Усадьба Немцевичей» и выставлены на обозрения для посетителей уникального усадебно-паркового ансамбля.

В конце прошлого года в музей переданы французские каминные часы ХIX века.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Брестская таможня сообщала о выявлении в пункте таможенного оформления «Варшавский мост» незадекларированных каминной декоративной статуэтки в виде...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российская прыгунья Мария Ласицкене продолжила свою впечатляющую победную серию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика