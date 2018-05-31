В музей «Усадьба Немцевичей» переданы декоративные статуэтки ХIX-ХХ вв.

Ранее Брестская таможня сообщала о выявлении в пункте таможенного оформления « Варшавский мост » незадекларированных каминной декоративной статуэтки в виде кареты и медной французской скульптуры, которые согласно заключению экспертизы относятся к категории культурных ценностей.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56040.php

Читать полностью в источнике с фото:





Данные предметы пытался переместить через границу 31-летний гражданин Бельгии, следовавший в качестве водителя автомобиля Мерседес на территорию Евразийского экономического союза.

Постановлением суда Московского района г. Бреста гражданин признан виновным в недекларировании товаров и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 10 базовых величин с конфискацией товаров.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56040.php

Читать полностью в источнике с фото:





Специальная комиссия Министерства культуры по сохранению историко- культурных ценностей приняла решение о передаче раритетных предметов в историко-мемориальный музей «Усадьба Немцевичей», расположенный в д. Скоки около г. Бреста.

Каминная декоративная статуэтка, представляющая собой карету и упряжь из четырех лошадей на постаменте с фигурками кучеров и девушки, была изготовлена в первой половине ХХ века в Германии.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56040.php

Читать полностью в источнике с фото:





Французская декоративная статуэтка «Прядильщица», выполненная в виде девушки, сидящей на камне у мотка с пряжей, относится к концу ХIX века. На постаменте композиции нанесена надпись «Е.Laurent».

Перечисленные предметы недавно были переданы в музей «Усадьба Немцевичей» и выставлены на обозрения для посетителей уникального усадебно-паркового ансамбля.

В конце прошлого года в музей переданы французские каминные часы ХIX века.